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Инфографика: жители каких стран больше всего верят в посещение Земли представителями инопланетных цивилизаций

На инфографике, опубликованной ниже, представлены результаты опроса компании Ipsos, во время которого взрослым жителям разных стран задавали вопрос: считают ли они, что инопланетяне посетят Землю?

Инфографика: жители каких стран, больше всего верят в посещение Земли инопланетными цивилизациями / © visualcapitalist

В опросе участвовал 24 471 взрослый человек из 36 стран. Наибольшую долю респондентов, считающих визит инопланетян вероятным, зарегистрировали в Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Трудно назвать одну причину, по которой жители этих трех государств так верят в инопланетян. Возможно, это связано с богатой мифологией, где принятие различных богов и джиннов перерастает в принятие инопланетной жизни.

Это также может быть следствием воздействия СМИ и масс-культуры: например, фильмы франшизы «Звездные войны» очень популярны в Индии.

Однако то же самое влияние явно не работает для других стран. Например, США, родина Голливуда, который выпускает по крайней мере один фильм об инопланетянах в год, расположились в середине списка.

В то же время Япония, где лишь 8% опрошенных считают визит НЛО возможным, может удивить, учитывая ее технологический прогресс и увлечение футуристическими темами в популярной культуре.