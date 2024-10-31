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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1680

Tesla в режиме автономного вождения сбила оленя и, не снижая скорости, поехала дальше

Система полного автономного вождения Tesla далека от идеала — и она, определенно, не автономна, поскольку должен постоянно следить водитель-человек. В новом видеоролике, опубликованном в социальной сети Х, показаны кадры с видеорегистратора, на которых Tesla Model 3 на полной скорости сбивает оленя, неожиданно выбежавшего на дорогу. При этом электромобиль даже не пытался затормозить.

Сообщество
# Tesla
# технологии
# электромобили
Капот Tesla Model 3 после столкновения с оленем / © Paul S
Капот Tesla Model 3 после столкновения с оленем / © Paul S

Загрузивший видео пользователь, скрывающийся под ником Paul S, сообщил, что в тот момент его электромобиль использовал режим Full Self-Driving. Еще более озадачивает тот факт, что программное обеспечение помощи водителю не остановилось после столкновения. Вместо этого оно продолжало ехать вперед, будто ничего не произошло.

© Paul S
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Вот дали бы слону "пройтись" по нему! Было бы нагляднее!) 🤣

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Джульетта Долгопят
2 часа назад
Фейк.... Не верю, даже если и прочный пластик, не хрупкий, но физику никто не отменял. Тут много вопросов к видео, ибо присутствует монтаж кадров. Нет

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Джульетта Долгопят
2 часа назад
Да, почему чемодан ни капельки не "болтает", словно это сделано редакторами монтажа!? Или не права?)

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

Джульетта Долгопят
2 часа назад
Ха-ха-ха, какая разница, выдержит ли такую нагрузку чемодан после такого падения, если хозяин в самолёте ТОЧНО НЕТ?))

Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность Видео: чемодан Samsonite сбросили с высоты 40 километров для проверки на прочность 

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