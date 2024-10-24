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Телескоп Gemini North запечатлел архипелаг галактик

Исследователи, работающие в астрономической обсерватории «Джемини», с помощью телескопа Gemini North получили новое изображение части скопления Персея — огромного архипелага галактик, который расположен на расстоянии 240 миллионов световых лет от Земли.

Архипелаг галактик в скоплении Персея / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

В центре изображения видна эллиптическая галактика NGC 1270, напоминающая остров в бескрайнем космическом океане. Однако это лишь один из небольших объектов, составляющих скопление Персея, которое содержит тысячи галактик в огромном облаке газа с температурой в миллионы градусов.

Интересно, что в прошлом из-за несовершенства телескопов многие объекты скопления Персея, которые в наши дни уверенно называются галактиками, считались туманностями. Немецкий философ Иммануил Кант вообще называл их «островными вселенными».