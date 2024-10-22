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Николай Головин
Николай Головин
5 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 491

Видео: как происходит сброс створок обтекателя ракеты Falcon 9

Компания SpaceX опубликовала в социальной сети Х видео, на которых запечатлен момент сброса створок обтекателя ракеты Falcon 9 во время миссии Starlink.

Сообщество
# SpaceX
# видео
# космос
# ракеты
Ракета Falcon 9 запускает новую партию спутников Starlink / © SpaceX 
Ракета Falcon 9 запускает новую партию спутников Starlink / © SpaceX 

SpaceX повторно использует не только первую ступень ракеты Falcon 9, но и створки обтекателей Falcon 9 и Falcon Heavy.

© SpaceX
© SpaceX 
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# благополучие
# Германия
# производительность труда
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Астрономия
# Europa Clipper
# NASA
# подледный океан
# спутники Юпитера
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# биология
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# Euclid
# вселенная
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Астрономия
# космические телескопы
# рентгеновские лучи
# Хаббл
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Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

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# биология
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# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
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Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
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Иван Колупаев
49 минут назад
Попкорн закуплен, держите в курсе )) Что-то много развелось желающих отсудить у Маска копеечку и все среди безработных киношников. По мне так

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2 часа назад
О, на Марсе это тоже сработает. Как раз была недавно статья про карбонаты и выкипание

В новых кратерах на астероидах могут часами течь ручьиВ новых кратерах на астероидах могут часами течь ручьи

Aver Valeriuos
2 часа назад
Надо бы давно всем миром строить подобные проекты. Но из за кучки королей во всем мире, которые из за жадности не могут поделить землю между собой,

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Иван Колупаев
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Странно как-то он сломался. Обычно спутники просто перестают функционировать или сходят с орбиты. А тут аж разрушился. Может двигатель по какой-то

Спутник, построенный Boeing, разрушился на орбитеСпутник, построенный Boeing, разрушился на орбите

Иван Колупаев
3 часа назад
Odile, можно конечно и пояснить почему это именно вброс и провокация и почему не стоит верить всему что пишут особенно не слишком дружественные нам

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Den Dzen
3 часа назад
Nick, вы с ним говорите про одно и тоже, просто воспринимаете по-разному. Он воспринимает более упрощённо но возвышенно, ты более сложно, но обыденно.

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

Никита
3 часа назад
Sam, "В результате разрушения спутника образовалось как минимум 20 обломков." Не похоже на саморазрушение, вероятно нашёл свою иголку в стогу сена.

Спутник, построенный Boeing, разрушился на орбитеСпутник, построенный Boeing, разрушился на орбите

Lilu Bukashkina
3 часа назад
Какая жесть...что там будет с живой природой? Пустыня-это населенное место, так или иначе. Миграция насекомых и мелких зверьков, изменится даже

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Oleg Kryukov
4 часа назад
n3cr0x, Слава Богу, что есть такие дяди, которые строят сказку, а не воруют у своего народа и не выбрасывают деньги на войну.

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Nick Wide
4 часа назад
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Валера Махаш
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Да уж, походу тут без Творца не обошлось, даже если были какие-то сомнения

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Иван Колупаев
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Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

BELARUS
7 часов назад
Анна, да я вижу как зажили на Украине умные патриоты

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

BELARUS
7 часов назад
Анна, этим американцы и занимаются вкладывая в перевороты миллиарды

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

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