Удаленная работа ухудшила психологическое состояние
Массовый переход на работу из дома, начавшийся во время пандемии, стал устойчивой нормой для миллионов людей. Ученые из США установили, что, помимо очевидных плюсов, удаленка привела к резкому росту социальной изоляции и серьезному ухудшению психического здоровья, причем основной удар пришелся на одиночек.
Пандемия Covid-19 вызвала стремительный и устойчивый рост удаленной работы. Впоследствии многие работники так и не вернулись в офисы.
Помимо очевидного положительного эффекта этой тенденции, эксперты отметили и недостатки такого режима работы. Например, некоторые более ранние медицинские исследования демонстрировали, что по влиянию на смертность социальная изоляция сопоставима с курением и гипертонией.
Ученые из США поставили цель выяснить, как массовый переход на удаленную работу сказался на изоляции и ментальном благополучии людей, когда острый шок пандемии остался позади. Результаты опубликовал журнал Science.
Исследование опиралось на данные пяти общенациональных репрезентативных опросов американцев с 2011 по 2024 год с общей выборкой почти 590 тысяч респондентов. Из анализа намеренно исключили пиковые пандемийные годы, 2020-й и 2021-й, чтобы отделить долгосрочный эффект удаленки от ситуативного стресса локдаунов. Авторы исследования разделили профессии на те, которые объективно можно выполнять дома (программирование, маркетинг), и те, что требуют физического присутствия (уход за больными, механика).
После пандемии удаленная работа резко и устойчиво выросла именно в первой группе, тогда как во второй почти не изменилась. Это дало возможность выделить причинно-следственный эффект, отсекая влияние личного выбора и другие не связанные факторы.
Результаты показали, что «удаленщики» стали проводить в одиночестве в среднем на 1,1 часа больше в день. Компенсации за счет более активного общения в нерабочее время не произошло: люди стали реже встречаться с друзьями в том числе по вечерам в будни. Доля дней, проведенных полностью без человеческого контакта — даже без короткого разговора, — выросла на 72% относительно допандемийного уровня.
Параллельно ухудшилось психическое здоровье людей. У «удаленщиков» ученые зафиксировали рост по сравнению с контрольной группой. Частота депрессивных эпизодов выросла почти на 22%, а использование психиатрической помощи — на 4,6%.
Люди стали чаще принимать рецептурные антидепрессанты и противотревожные препараты, при этом потребление лекарств, не связанных с психикой, и частота плановых медосмотров не изменились. То есть нельзя сказать, что люди стали больше заботиться о своем здоровье в целом.
Самые тяжелые последствия ощутили на себе одиночки. Вероятность провести весь день одному для них оказалась в 10 раз выше, чем у людей, живущих с семьей или партнером. Ухудшение психического состояния у живущих в одиночестве было вдвое более выраженным. Рост приема антидепрессантов у одиночек более чем вдвое превысил средний по выборке показатель.
Кроме того, анализ безработных, ранее занятых в «удаленных» профессиях, не выявил ухудшения психического здоровья. Следовательно, причина именно в изменении условий труда, а не в том, что люди определенного склада стали чаще выбирать такие профессии.
Авторы исследования предостерегли, что преимущества удаленки, среди которых — отсутствие дороги до офиса, гибкость, возможность сосредоточиться и отвлечься, реальны и заметны сразу, тогда как издержки имеют накопительный эффект, их легко не заметить или приписать другим причинам. Они незаметно накапливаются и проявляют себя в виде тяжелых последствий лишь по прошествии длительного времени, в казалось бы хороших условиях.
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