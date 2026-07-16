Антропологи раскрыли истинную причину смерти «Мальчика из Эль-Пломо»

Авторы нового исследования опровергли существовавшую десятилетиями гипотезу о том, что восьмилетний инкский мальчик, чью мумию нашли высоко в Андах, умер от переохлаждения. Ученые пришли к выводу, что ребенок скончался от удара по голове тупым предметом — возможно, каменной булавой — во время инкской церемонии ритуального жертвоприношения капакоча.

Хорошо сохранившуюся мумию ребенка обнаружили в 1954 году на высоте примерно 5400 метров над уровнем моря, на горе Серро-Эль-Пломо, возвышающейся над центральной частью современного Чили. Исследования мумии показали, что на момент смерти, произошедшей в середине XV века, мальчику было восемь-девять лет.

До сих пор считалось, что ребенок, которого называют «Мальчиком из Эль-Пломо» или «Принцем Пломо», просто замерз насмерть, когда его оставили одного высоко в горах. Такое объяснение отчасти возникло из-за видимого повреждения пальцев ребенка, которое интерпретировали как вызванный обморожением некроз тканей. Явных признаков насилия предыдущие исследования не выявили.

Однако международная группа ученых, статья которых опубликована в журнале Science Advances, опровергла гипотезу о смерти «Мальчика из Эль-Пломо» от гипотермии (переохлаждения). Они обнаружили скрытую под кожей травму головы, которая, по-видимому, и стала причиной гибели.

Компьютерная томография показала, что на левой стороне лба ребенка присутствует повреждение овальной формы. Непосредственно под ним — перелом лобной кости, который вызвал обширное расхождение венечного и сагиттального швов черепа.

Соответствие внешнего повреждения и внутреннего перелома указало на единичный, очень сильный удар, отметили исследователи. Поскольку признаки заживления костей отсутствовали, ученые пришли к выводу, что ребенку нанесли удар по голове каким-то тупым предметом — вероятнее всего, инкской каменной булавой — непосредственно перед смертью.

Скорее всего, мальчик стоял лицом к нанесшему удар человеку, опустив голову. Удар прошел через левую лобную область под косым углом и разошелся по еще не сформировавшимся швам черепа ребенка, разрывая их.

КТ-сканирование показало, что в желудке мальчика находилась пища, а пищевод был расширен. Остатки пищи нашли и на его одежде. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что перед смертью у ребенка был последний, ритуальный прием пищи. Его вырвало в момент смертельного удара — возможно, из-за быстрых физиологических последствий черепно-мозговой травмы.

После смерти тело аккуратно уложили в сидячее положение, напоминающее сон. Поврежденную сторону лба прижали к левому колену, скрыв область удара.

Исследователи также реконструировали последние месяцы жизни мальчика путем анализа стабильных изотопов, сохранившихся в прядях его волос. Анализ указал на то, что прежде чем достичь центральной части Чили, ребенок совершил длительное путешествие на юг, возможно, начавшееся в Северных Андах или проходившее через них.

Таким образом, восхождение на Серро-Эль-Пломо стало заключительным этапом многомесячного паломничества, завершившегося жертвоприношением. Все это происходило в рамках ритуала капакоча — одного из наиболее важных государственных ритуалов в империи инков.

Капакоча обычно был приурочен к значительным событиям, нарушавшим принятый порядок вещей — к смерти прежнего правителя и восхождению на престол нового, победе в войне, стихийным бедствиям и так далее. Для ритуала по всей империи отбирали детей, подростков и молодых женщин, которых отправляли в долгие пешие паломничества, а затем приносили в жертву на вершинах Анд. Горы у инков считались священными сущностями, связанными с предками и могущественными божествами апу.

Жертвам перед смертью давали жевать листья коки или угощали алкоголем, потом либо убивали, либо просто оставляли на вершине. Благодаря сухому морозному воздуху высокогорья тела инкских «ледяных мумий», которые неоднократно находили в Андах, отлично сохранились

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Татьяна Зайцева 129 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.