Антропологи раскрыли истинную причину смерти «Мальчика из Эль-Пломо»
Авторы нового исследования опровергли существовавшую десятилетиями гипотезу о том, что восьмилетний инкский мальчик, чью мумию нашли высоко в Андах, умер от переохлаждения. Ученые пришли к выводу, что ребенок скончался от удара по голове тупым предметом — возможно, каменной булавой — во время инкской церемонии ритуального жертвоприношения капакоча.
Хорошо сохранившуюся мумию ребенка обнаружили в 1954 году на высоте примерно 5400 метров над уровнем моря, на горе Серро-Эль-Пломо, возвышающейся над центральной частью современного Чили. Исследования мумии показали, что на момент смерти, произошедшей в середине XV века, мальчику было восемь-девять лет.
До сих пор считалось, что ребенок, которого называют «Мальчиком из Эль-Пломо» или «Принцем Пломо», просто замерз насмерть, когда его оставили одного высоко в горах. Такое объяснение отчасти возникло из-за видимого повреждения пальцев ребенка, которое интерпретировали как вызванный обморожением некроз тканей. Явных признаков насилия предыдущие исследования не выявили.
Однако международная группа ученых, статья которых опубликована в журнале Science Advances, опровергла гипотезу о смерти «Мальчика из Эль-Пломо» от гипотермии (переохлаждения). Они обнаружили скрытую под кожей травму головы, которая, по-видимому, и стала причиной гибели.
Компьютерная томография показала, что на левой стороне лба ребенка присутствует повреждение овальной формы. Непосредственно под ним — перелом лобной кости, который вызвал обширное расхождение венечного и сагиттального швов черепа.
Соответствие внешнего повреждения и внутреннего перелома указало на единичный, очень сильный удар, отметили исследователи. Поскольку признаки заживления костей отсутствовали, ученые пришли к выводу, что ребенку нанесли удар по голове каким-то тупым предметом — вероятнее всего, инкской каменной булавой — непосредственно перед смертью.
Скорее всего, мальчик стоял лицом к нанесшему удар человеку, опустив голову. Удар прошел через левую лобную область под косым углом и разошелся по еще не сформировавшимся швам черепа ребенка, разрывая их.
КТ-сканирование показало, что в желудке мальчика находилась пища, а пищевод был расширен. Остатки пищи нашли и на его одежде. По мнению исследователей, это свидетельствует о том, что перед смертью у ребенка был последний, ритуальный прием пищи. Его вырвало в момент смертельного удара — возможно, из-за быстрых физиологических последствий черепно-мозговой травмы.
После смерти тело аккуратно уложили в сидячее положение, напоминающее сон. Поврежденную сторону лба прижали к левому колену, скрыв область удара.
Исследователи также реконструировали последние месяцы жизни мальчика путем анализа стабильных изотопов, сохранившихся в прядях его волос. Анализ указал на то, что прежде чем достичь центральной части Чили, ребенок совершил длительное путешествие на юг, возможно, начавшееся в Северных Андах или проходившее через них.
Таким образом, восхождение на Серро-Эль-Пломо стало заключительным этапом многомесячного паломничества, завершившегося жертвоприношением. Все это происходило в рамках ритуала капакоча — одного из наиболее важных государственных ритуалов в империи инков.
Капакоча обычно был приурочен к значительным событиям, нарушавшим принятый порядок вещей — к смерти прежнего правителя и восхождению на престол нового, победе в войне, стихийным бедствиям и так далее. Для ритуала по всей империи отбирали детей, подростков и молодых женщин, которых отправляли в долгие пешие паломничества, а затем приносили в жертву на вершинах Анд. Горы у инков считались священными сущностями, связанными с предками и могущественными божествами апу.
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