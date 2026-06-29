Ученые объяснили аномально высокую сейсмическую активность Аляски

Скрытую тектоническую микроплиту Якутат обнаружили благодаря тысячам крошечных микроземлетрясений, которые выстроились в идеально прямую линию на Аляске. Находка объясняет аномально высокую сейсмическую активность в этом регионе и поможет точнее прогнозировать сильные катаклизмы.

Край микроплиты Якутат, которая миллионы лет назад сформировалась как массивное океаническое плато, долгое время оставался невидимым для исследователей, поскольку скрывался глубоко под землей. В процессе субдукции (смещения одной тектонической плиты под другую) этот блок земной коры уходит под Северо-Американскую литосферную плиту. Однако из-за большой толщины и высокой плавучести плита Якутат не просто погружается в мантию, а буквально выталкивает вверх Аляскинский хребет. Именно это экстремальное подземное давление создало гору Мак-Кинли — высочайшую вершину Северной Америки.

Чтобы зафиксировать точные границы этого скрытого подземного объекта, сейсмологи из Австралийского национального университета развернули сеть новых высокочувствительных временных сейсмических станций к югу от разлома Денали. Этот регион исторически активен: в 2002 году там произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,9, отголоски которого докатились до Сиэтла.

Вместо фиксации крупных катастроф во время недавнего исследования приборы зарегистрировали около трех тысяч ранее незамеченных микроскопических подземных толчков. Они образовали аномально четкую линию протяженностью 250 километров, которая тянется с северо-запада на юго-восток прямо под разломом Денали в районе Аляскинского хребта. Журнал The Seismic Record опубликовал результаты этой масштабной работы.

По словам авторов исследования, эта цепочка микроземлетрясений очерчивает четкий край скрытой плиты Якутат. Линия подземных толчков идеально совпадает с расположением мелких древних вулканических конусов и резким изменением типа горных пород на большой глубине. Ученые предполагают, что жесткий передний край плиты принимает на себя основное давление, накапливает тектоническое напряжение и направляет сейсмическую энергию прямо к поверхности.

Примечательно, что обнаруженная линия микроземлетрясений точно пересекает эпицентр и начальную точку зарождения катастрофического землетрясения 2002 года. В будущем геологи планируют запустить компьютерное моделирование этих процессов, чтобы использовать новые данные для прогнозирования сильных катаклизмов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.