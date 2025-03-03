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1 час назад
ПНИПУ
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«Солнечные поцелуи» или повод для беспокойства: все о веснушках рассказали пермские ученые

4.6

Мало кто знает, что милые «солнечные поцелуи» на самом деле — часть защитного механизма нашей кожи от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Эксперты Пермского Политеха рассказали, как возникают веснушки, почему рыжеволосые более склонны к их появлению, помогает ли крем с SPF, какие решения предлагает современная косметология и в пользу каких продуктов в рационе питания стоит сделать выбор, чтобы избежать излишней пигментации.

ПНИПУ
# веснушки
# кожа
# меланин
# солнце
В ПНИПУ рассказали о том, как наука смотрит на веснушки / © Christopher Burns, unsplash.com

Веснушки — это участки кожи с повышенным содержанием пигмента меланина, который синтезируется особыми клетками (меланоцитами) и передается от них соседним клеткам кожи, составляющим ее основу (кератиноцитам). За счет этого кожный покров приобретает определенный оттенок. Если появляется меланоцит, который продуцирует больше меланина, чем в соседних участках кожи, то на теле формируются более темные участки — веснушки. Количество таких клеток в зоне появления «солнечных поцелуев» остается обычным, что отличает их от родинок, которые представляют собой их скопление.

Помимо кожи, меланин также содержится в волосах, сетчатке глаза, головном мозге, надпочечниках и окрашенных частях тела, таких как губы и соски.

– Синтез меланина запускается в ответ на воздействие ультрафиолетового излучения. Меланин синтезируется в ходе многоэтапного процесса, в котором сначала происходит окисление аминокислоты тирозина, а затем – образование полимерных форм пигмента. Ключевым ферментом синтеза меланина является тирозиназа, и от ее активности зависит количество пигмента, – рассказывает Анна Ахова, доцент кафедры химии и биотехнологий Пермского Политеха, кандидат биологических наук.

Как меланин защищает кожу от солнца?

– У человека есть несколько типов меланина, основными из которых являются эумеланин, имеющий цвет от коричневого до черного, и феомеланин – желтого или красного тонов. Соотношение типов меланина определяет оттенок частей тела, а количество пигмента – интенсивность окрашивания. Если говорить о цвете волос, то у брюнетов содержится много эумеланина, у блондинов его меньше, а у рыжих небольшое количество эумеланина и феомеланин, — объясняет биолог Пермского Политеха Анна Ахова.

Феомеланин придает коже желтоватый и розоватый оттенок, а чем больше эумеланина, тем темнее кожа. Нахождение на солнце стимулирует выработку обоих типов меланина (это проявляется покраснением кожи и/или появлением загара), но только эумеланин способен поглощать УФ-излучение и тем самым защищать клеточные структуры, в том числе ДНК, от его повреждающего действия.

Почему у рыжеволосых чаще других появляются веснушки?

У разных этнических групп активность синтеза меланина меланоцитами различается, что определяет разный базовый оттенок кожи. У некоторых людей и животных меланин вырабатывается в очень небольших количествах или не вырабатывается вовсе. Это явление называют «альбинизмом». Веснушки являются следствием и защитной реакцией на ультрафиолетовое излучение и встречаются у людей с любым цветом кожи, но чаще — у светлокожих. Более темная кожа содержит больше эумеланина, обладающего фотозащитным эффектом, поэтому она менее подвержена повреждающему воздействию солнечных лучей.

– У рыжеволосых людей со светлой кожей из-за мутации часто нарушается процесс переключения меланоцитов с синтеза феомеланина на синтез эумеланина. В результате последний, обладающий фотозащитными свойствами, не синтезируется в достаточном количестве, и кожа таких людей более подвержена негативному воздействию ультрафиолетового излучения, – отмечает Анна Ахова.

Когда веснушки могут быть поводом для беспокойства?

Вопрос о том, могут ли проблемы со здоровьем напрямую вызывать появление веснушек, требует уточнения. Сами по себе они не являются признаком какого-либо заболевания. Однако некоторые состояния косвенно влияют на пигментацию кожи, и их важно учитывать.

— В последнее время наблюдается значительный рост числа людей, сталкивающихся с гиперпигментацией — усилением окраски кожи, обусловленным нарушением процесса меланогенеза. Хотя в большинстве случаев такие пигментные пятна, как веснушки, не представляют опасности, их обилие может свидетельствовать о повышенной чувствительности и реактивности кожного покрова, а также потенциально указывать на повышенный риск развития рака кожи, — говорит Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Наиболее часто лекарственные гиперпигментации вызывают гормональные, антиаритмические, антимикробные, противосудорожные препараты, цитостатики (группа препаратов, влияющая на деление клеток) и тяжелые металлы.

Веснушки – сезонное явление, но могут оставаться надолго

— Различают две основные категории веснушек: эфелиды и солнечные лентигины. Эфелиды — термин греческого происхождения, обозначающий плоские пятна размером 1–2 мм, имеющие загар, слегка красноватый или светло-коричневый цвет, которые обычно проявляются в солнечные месяцы. Лентигины — более крупные пигментные пятна, которые чаще всего появляются на участках кожи, подвергшихся солнечным ожогам. Обычно они темнее обычных веснушек и не выцветают зимой, — говорит Екатерина Баньковская.

Прощайте, веснушки!

Для уменьшения пигментации кожи и количества веснушек используют солнцезащитные средства, а также средства с отбеливающим эффектом. Все это желательно сочетать с профессиональными косметологическими процедурами (пилингом), направленными на уменьшение выработки меланина и отшелушивание рогового слоя кожи.

— К процедурам, направленным на удаление рогового слоя кожи, относятся химические пилинги, криодеструкция и дермабразия. Уменьшение меланина может осуществляться с помощью лазеров и современной методики IPL (интенсивный импульсный свет). Это технология, используемая в эстетической медицине для широкого спектра процедур: от удаления волос и фотоомоложения до облегчения дерматологических заболеваний, таких как акне. В основе IPL лежит использование мощной лампы, генерирующей интенсивный, видимый и близкий к инфракрасному, широкоспектральный световой импульс в диапазоне от 400 до 1200 нм. Этот свет избирательно воздействует на определенные структуры и хромофоры (например, меланин), которые нагреваются до разрушения и впоследствии поглощаются организмом, — отмечает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

В борьбе с гиперпигментацией косметология располагает широким спектром технологий, включая лазер на углекислом газе, александритовый, криптоновый, неодимовый и эрбиевый. Механизм действия СО2-лазера – удаление или испарение меланинсодержащих тканей. Он достаточно эффективен, однако его применение может вызывать серьезные осложнения, в том числе образование новой гиперпигментации, гипопигментации, рубцов, в том числе келоидных. Период реабилитации после процедуры длительный, достигает 2-3 месяцев.

Принцип действия других лазеров – осветление достигается за счет фрагментации и распыления меланина. Каждый из лазеров в зависимости от длины волны применяется для лечения определенного вида гиперпигментации. Лазеры с более короткими длинами волн проникают не так глубоко и используются для удаления поверхностных пигментных поражений кожи, таких как веснушки. Для лечения более глубоких применяют лазеры с большими длинами волн, такие как неодимовый (1064 нм) и эрбиевый (2940 нм).

Эти косметологические процедуры достаточно быстро дают хороший результат, однако все они дорогостоящие, требуют времени и могут вызывать различные осложнения. 

— В настоящее время учеными ведется поиск ингибиторов тирозиназы для лечения кожных заболеваний, связанных с гиперпигментацией (мелазма, возрастные пятна). Активность этого фермента in vitro могут подавлять витамин С и флавоноиды. Поэтому предполагается, что эти вещества могут влиять на образование веснушек, — дополняет Анна Ахова.

Спасет ли крем с SPF?

— Многочисленные исследования подтверждают эффективность солнцезащитных средств в профилактике и лечении пигментных пятен, в том числе веснушек. Солнцезащитные средства должны быть с высоким фактором SPF (не менее 50), и их необходимо использовать на протяжении всего периода лечения, независимо от времени года, что важно для предотвращения повторной гиперпигментации. Крем следует наносить за 15–20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые 2–3 часа, особенно после купания или потоотделения, — говорит Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Народные методы

Для борьбы с гиперпигментацией и ускорения регенерации эпидермиса применяют вещества, усиливающие отшелушивание рогового слоя. К ним относятся альфа-гидроксикислоты (гликолевая, молочная, винная, миндальная, лимонная, яблочная) и ретинол. 

— Гликолевая кислота в малых концентрациях содержится в винограде, сахарной свекле, сахарном тростнике и зеленых растениях. Молочная кислота присутствует в сырах, йогурте, твороге, жирном кефире, простокваше, хлебобулочных изделиях, например, в ржаном хлебе, батоне из пшеничной муки 1-го сорта, квашеных и соленых овощах. Миндальная кислота в составе гликозидов находится в горьком миндале, бузине, косточках персика, сливы и вишни, — отмечает ученая. 

Лимонная кислота содержится в цитрусовых (лимонах, апельсинах, лаймах), ягодах (клубнике, малине, крыжовнике, клюкве), ананасах, вишне, помидорах, некоторых сортах перца, артишоках, салате-латуке. Яблочная кислота присутствует в незрелых яблоках, винограде, рябине, барбарисе, малине, апельсинах, мандаринах, лимонах, томатах и ревене.

В народной медицине для удаления пигментных пятен и веснушек используют кашицу из цветков и листьев миндаля, а также отвар его корней. Считается, что орехи кешью способствуют осветлению веснушек, болтушка из фасолевой муки очищает кожу лица и помогает удалять солнечные отметины.

Несмотря на большое количество косметических процедур и природных средств для избавления или уменьшения видимости веснушек, до их использования необходимо проконсультироваться с врачом.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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# веснушки
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