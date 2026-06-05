  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
5 июня, 16:19
Марк Чернов
14

Нейробиологи научились «выключать» пусковой механизм тревожности в мозге

❋ 6.5

Испанские нейробиологи нашли способ полностью блокировать молекулярный механизм, который запускает патологическую тревожность и тяжелые нарушения социального поведения. Во время успешных экспериментов на грызунах исследователи доказали, что для полного избавления от этих симптомов достаточно нормализовать работу всего одной крошечной нейронной цепи.

Биология
# гены
# нейробиология
# психические нарушения
# тревожность
Опыты на грызунах подтвердили универсальность нового метода регуляции работы миндалевидного тела и лечения тревожных расстройств
Опыты на грызунах подтвердили универсальность нового метода регуляции работы миндалевидного тела и лечения тревожных расстройств / © Pexels, Nikolett Emmert

Авторами многообещающего открытия стали сотрудники Испанского национального исследовательского совета, работавшие с коллегами из Института нейронаук при Университете Мигеля Эрнандеса в Эльче (Испания). Главной целью исследования стало миндалевидное тело — парная структура в глубине височных долей головного мозга. В научном сообществе она известна как главный центр обработки страха, отвечающий за мгновенную реакцию на угрозы и формирование памяти об опасности. Однако то, какие именно клетки внутри этой сложной структуры отвечают за развитие хронической тревоги, до сих пор оставалось неясным из-за неоднородности этой области мозга.

Чтобы распутать этот клубок, научная группа под руководством профессора Хуана Лермы (Juan Lerma) использовала особую разновидность генетически модифицированных мышей, у которых была искусственно повышена активность гена Grik4. Он кодирует специфические глутаматные рецепторы, избыток которых делает нейроны аномально возбудимыми. Результаты своей работы ученые изложили в свежей статье для научного журнала iScience.

Этих грызунов впервые вывели в лаборатории профессора Лермы еще в 2015 году. С тех пор их активно применяли как модель тяжелых состояний, напоминающих аутизм и шизофрению, при которых животные избегают контактов с сородичами и постоянно проявляют признаки сильного беспокойства.

Во время новых тестов исследователи смогли точно определить анатомическую точку, где этот дисбаланс проявляется наиболее критически. Как выяснилось, сверхактивный ген нарушает нормальный диалог между двумя соседними отделами миндалины — базолатеральным и центролатеральным ядром. Это нарушение связи между двумя отделами лишает мозг возможности вовремя успокоиться и активирует весь спектр тревожных расстройств.

Поняв физиологию процесса, биологи ввели вирусные векторы прямо в клетки базолатерального ядра. Это позволило точечно снизить активность гена Grik4 до уровня нормы.

Результат терапевтического вмешательства превзошел самые оптимистичные ожидания команды. По словам автора статьи Альваро Гарсии (Alvaro Garcia), всего одной точечной коррекции на молекулярном уровень оказалась достаточно, чтобы полностью обратить вспять как тревожное поведение, так и социальные нарушения у подопытных животных.

Для исключения вероятности случайной ошибки ученые провели дополнительный этап проверки. Они применили ту же самую процедуру к обычным лабораторным мышам, которые имели высокий уровень тревожности от природы, без каких-либо предварительных генетических манипуляций. Вмешательство помогло и этим грызунам, что подтверждает универсальность обнаруженного механизма регуляции.

Однако терапия помогла не от всего: у грызунов сохранились проблемы с памятью. За нее отвечает гиппокамп, который в этот раз ученые не затрагивали. Тем не менее Хуан Лерма считает, что точечное воздействие на выявленные цепи открывает новый путь в науке. Это позволит разработать безопасные методы лечения тяжелых психических расстройств у людей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Марк Чернов
6 статей
Биология
# гены
# нейробиология
# психические нарушения
# тревожность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Почему мороженое кажется вкуснее: нейробиология удовольствия и иллюзии вкуса
ВДНХ
Москва
Беседа
05 Июн
Бесплатно
Как дожить до ста
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Июн
1000
Остеология. Методы обработки, техника безопасности, создание композиций
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Июн
1700
Необычные симбиозы в живой природе
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
05 Июн
Бесплатно
Где рождается авиация: Сергей Алексеевич Чаплыгин и ЦАГИ
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Июн
Бесплатно
Что скрывают художники: психология в искусстве
ВДНХ
Москва
Беседа
06 Июн
Бесплатно
Сон за пределами Земли: что снится космонавтам
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Июн
Бесплатно
Дизайн еды будущего
ВДНХ
Москва
Беседа
06 Июн
Бесплатно
Факты и ИИллюзии: можно ли доверять нейросетям в вопросах медицины
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 июня, 15:39
Марк Чернов

Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

Международная группа ученых впервые определила природу необычных космических вспышек, которые оставались загадкой для науки на протяжении нескольких лет.

Астрономия
# астрономия
# астрофизика
# космические сигналы
# Млечный путь
5 июня, 11:32
Максим Абдулаев

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.

Биология
# защита природы
# зоология
# орнитология
# хищные птицы
Выбор редакции
4 июня, 10:04
Максим Абдулаев

Полигамные птицы оказались более склонными к мастурбации по сравнению с моногамными

Брачная стратегия пернатых напрямую определяет их потребность в сексуальной разрядке. Британские биологи проанализировали поведение 120 видов птиц и выяснили, что животные без постоянного партнера прибегают к самоудовлетворению значительно чаще тех, кто образует крепкие пары. Исследование показало, что привычка тереться о ветки служит естественным эволюционным механизмом для сброса гормонального напряжения, а не патологическим следствием жизни в клетке: в дикой природе этот процесс происходит даже активнее, чем в зоопарках.

Биология
# поведение животных
# половое воздержание
# половое поведение
# попугаи
31 мая, 11:48
Игорь Байдов

Во всем мире любить стали меньше

Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.

Психология
# индивидуализм
# любовь
# мировоззрение
# общество
# чувства
# эгоизм
1 июня, 08:40
Любовь С.

Спутники Юпитера и Урана указали на «потерянную» планету

Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.

Астрономия
# планеты
# Солнечная система
# спутники Урана
# спутники Юпитера
# уран
# Юпитер
29 мая, 17:17
Александр Березин

Поверхность лун Юпитера и Сатурна оказалась экстремально пористой

Изучив данные о скорости изменения температур ледяных спутников пятой и шестой планеты системы, астрономы обнаружили, что она слишком высока для по-настоящему ледяной поверхности. Оказалось, что эти тела покрыты материалом, по своим свойствам резко отличающимся от земного льда.

Космонавтика
# космос
# спутники Сатурна
# спутники Юпитера
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Нейробиологи научились «выключать» пусковой механизм тревожности в мозге

    5 июня, 16:19

  2. Итальянские подростки нашли под школьным спортзалом древнеримскую виллу

    5 июня, 14:38

  3. Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

    5 июня, 14:32

  4. В ранней Вселенной нашли галактику с перемычкой, которой там не должно быть

    5 июня, 13:56
Выбор редакции

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

5 июня, 11:32

Последние комментарии

1 2
60 минут назад
Так это же никакой не новый объект, а старый-добрый Поляр в оптически неактивной фазе

Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

Александр Французов
2 часа назад
Elusive, а кто вам сказал что тоннели это безопасно? По стоимости тоже очень сомневаюсь что дешевле моста.

Самый длинный и глубокий подводный тоннель для машин: как его строят в Норвегии

Дмитрий Татаринов
3 часа назад
Лично для меня удалёнка оказалась лучшим способом работы, до сих пор продолжаю. С коллегами общаться даже не тянет.

Удаленная работа ухудшила психологическое состояние

Виктор Иващенко
3 часа назад
Туннель автомобильный. Для поездов другой уклон пути. В Крым подьездные пути к тоннелю очень длинные.

Самый длинный и глубокий подводный тоннель для машин: как его строят в Норвегии

densto
3 часа назад
А кефир и йогурт мы не пьём по-вашему?

Рейтинг стран-лидеров по потреблению ферментированных продуктов на душу населения в день

David Kichikov
4 часа назад
Вячеслав, язык может существовать без письменности и алфавита, кириллица это же тоже заимствование из болгарского алфавита.

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Николай Цыгикало
4 часа назад
А в чем случайность открытия? Аспирант "вместе с коллегами детально изучил один из таких космических маяков под названием ASKAP". Детальное изучение

Аспирант случайно раскрыл природу загадочных вспышек в нашей Галактике

Игорь Валиев
4 часа назад
А как со старым анекдотом: дама слышат шум за окном и спрашивает что за шум? Демонстрация. А что хотят. Чтобы богатых не было. А, я думала, чтобы

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Pavel Belov
5 часов назад
Хорошо, что в этот раз не поленились и сделали полную выборку из всх одиннадцати стран, которые существуют.

Кто реже всех выезжает за границу? Рейтинг стран по числу граждан, никогда не покидавших родину

Николай Цыгикало
5 часов назад
Иван, и, как говорится, вишенка на торте: "Инициатор строительства первого частного космодрома России в Приморье и основатель компании Space Energy

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

Elusive Joe
5 часов назад
Даже там могут туннель построить, а мы почему то решили через Керченский пролив мост тянуть. Хотя многие эксперты выступали за туннель, и такие

Самый длинный и глубокий подводный тоннель для машин: как его строят в Норвегии

Я Всё
5 часов назад
Том, чушь не несите. Я там регулярно бываю, хотя не чаще, чем вы врете в комментариях.

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Юрий Багов
5 часов назад
Как тебе такое, Илон Маск)

Самый длинный и глубокий подводный тоннель для машин: как его строят в Норвегии

Николай Цыгикало
5 часов назад
Иван, любопытства ради почитал, что они пишут про космодром у себя на сайте. Болтология. "Расположение в Приморском крае даёт значимые

Space Energy приступила к подготовке проекта первого российского частного космодрома

Том
5 часов назад
Razefonn, что урина что параша не лучше того же Китая или США

Мировая металлургия: рейтинг стран — лидеров по производству стали

Aleskender Terekemeli
6 часов назад
Иван, в русском языке огромное количество тюркских слов и деньги-не исключение. Сюда же можно кирпич штаны, казна, тюрьма, башка, стакан, и ещё очень

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Aleskender Terekemeli
6 часов назад
Rus, русских тоже как национальности никогда не было до того(было много славянских племён и финноугорскских племён со своими названиями), как все

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Aleskender Terekemeli
6 часов назад
Вячеслав, ну так русских тоже не было 300 лет назад. А слово деньги действительно заимствованные из тюркских языков и это факт

Как сказать «деньги» на разных европейских языках 

Кино Киноев
6 часов назад
Борис, я бы тоже хотел не верить в Луну, но фотки с неё где стоят американские вещи - вещь упрямая...

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно