Опасные для человека бактерии выжили в марсианских условиях

Некоторые земные бактерии способны выдерживать ряд экстремальных условий Красной планеты, а в отдельных случаях — вовсе использовать их для роста. Это открытие важно для будущих пилотируемых миссий на Марс, поскольку неизбежно сопровождающие человека микроорганизмы могут представлять угрозу как для здоровья экипажа, так и для потенциальной марсианской жизни.

Судьба микроорганизмов за пределами Земли давно беспокоит ученых, особенно когда дело касается подготовки экспедиций на Марс и Луну. Поскольку полностью стерилизовать космические аппараты невозможно, бактерии попадают на космическое оборудование, а затем могут оказаться и на других планетах.

Ранее большинство исследований было посвящено экстремофилам — микроорганизмам, способным переносить радиацию, холод или обезвоживание. Однако о поведении условно-патогенных бактерий, встречающихся в окружающей среде, известно немного. Впрочем, это верно и в отношении грибов: в апреле 2026 года исследователи обнаружили, что гриб Aspergillus calidoustus может не только пережить гипотетический полет на Марс, но и поселиться на планете.

Теперь автор диссертации Томмазо Дзаккарии (Tommaso Zaccaria) из Университета Радбауд (Нидерланды) изучил четыре вида бактерий: Burkholderia cepacia, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Serratia marcescens. Все они могут встречаться в техногенных средах и представляют потенциальную опасность для людей с ослабленным иммунитетом.

Чтобы максимально приблизить лабораторные условия к марсианским, бактерии подвергали воздействию солей-перхлоратов (широко распространены в марсианском грунте), ультрафиолетовому излучению, высушиванию, а также атмосфере с низким давлением и высоким содержанием углекислого газа. Отдельно ученый проверил влияние симулятора марсианского реголита — материала, воспроизводящего состав поверхностного грунта Марса.

Результаты показали, что некоторые факторы заметно снижали выживаемость микроорганизмов, подтвердив крайне суровый характер марсианской среды. Но была и неожиданность: добавление аналога марсианского реголита в питательную среду способствовало росту бактерий. Значит, определенные компоненты марсианского грунта могут создавать условия, которые микроорганизмы используют для своего развития.

Речь, однако, не идет о полноценном процветании бактерий на поверхности Красной планеты. Ультрафиолетовое излучение, низкое давление и дефицит воды по-прежнему остаются серьезными препятствиями для жизни. Тем не менее данные показали, что некоторые земные микробы обладают большей устойчивостью к марсианским условиям, чем считалось.

Особенно тревожной ситуация выглядит для экипажей будущих миссий, которые могут столкнуться с нарушением работы иммунной системы. Если условно-патогенные бактерии сохранят жизнеспособность в марсианской среде или внутри жилых модулей, риск инфекций может возрасти. Кроме того, такие микроорганизмы способны затруднить поиск следов возможной местной жизни, загрязняя образцы биологическим материалом.

Исследование, по мнению его автора, стало лишь первым шагом. Далее необходимо выяснить, меняются ли болезнетворные свойства бактерий после длительного воздействия марсианских факторов и насколько серьезную угрозу они могут представлять для экипажей будущих экспедиций. Ответы на эти вопросы важны как для безопасности полетов, так и для планетарной защиты — международных правил, призванных предотвратить загрязнение других миров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Любовь С. 425 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.