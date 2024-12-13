О мероприятии

Мозг — самый сложный объект во Вселенной. Почти 100 миллиардов нервных клеток и столько же клеток иной природы работают, как единый ансамбль, в котором ученые еще не разобрались. Изучать мозг живого человека — сложно, и помогают в этом уникальные случаи, которые порой ставят в тупик нейробиологов и одновременно двигают вперед науку. Как жить, если осталось всего 10% коры? Почему одной женщине не страшны инсульты? Как можно ходить без мозжечка? Что будет, если младенцу удалить целое полушарие?

О самых интересных клинических случаях в нейронауках расскажет научный журналист Алексей Паевский.

Расписание Набережная Обводного канала, д. 74 лит. Б. Санкт-Петербург 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация