В марте 2026 года жители Земли смогут наблюдать два весьма любопытных метеорных потока — Гамма-Нормиды и Эта-Виргиниды. Первый можно будет увидеть вплоть до 28 марта, а активность второго продлится до 25 марта. Из-за отсутствия лунного света небо будет темным, поэтому оба «звездопада» будут хорошо видны. Эксперт объясняет, чем уникален каждый из них, какова их природа, где географически они видны и какие условия нужны, чтобы не пропустить редкие космические вспышки.