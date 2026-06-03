Участники научатся атрибутировать и систематизировать документы, освоят правила оцифровки старых фото и писем.
О мероприятии
У многих дома хранится коробка или папка с семейными реликвиями. Старые фотографии, пожелтевшие письма (может, даже фронтовые треугольники), документы, вещи, которые когда‑то принадлежали бабушкам, дедушкам или более далеким предкам.
Эти вещи — больше, чем просто старые предметы. Они хранят память о людях и событиях, помогают лучше понять самих себя и свою семью. Посмотрев старые фото или прочитав письма, можно словно заглянуть в прошлое: узнать, как жили родственники, что их волновало, какие ценности были для них важны.
Но сохранить такую коллекцию не так просто. Нужно позаботиться о правильном хранении, разложить все по порядку, найти время, чтобы разобрать и описать находки. К сожалению, из‑за того, что многие не успевают вовремя заняться этим, бесценные семейные архивы теряются.
На мастер-классе, который проведет кандидат исторических наук, заведующий сектором автобиографических исследований Отдела рукописей Российской национальной библиотеки Мария Смирнова, участники научатся атрибутировать и систематизировать документы, освоят правила оцифровки старых фото и писем.
проспект Мира, д. 119, стр.58
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