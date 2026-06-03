О мероприятии

У многих дома хранится коробка или папка с семейными реликвиями. Старые фотографии, пожелтевшие письма (может, даже фронтовые треугольники), документы, вещи, которые когда‑то принадлежали бабушкам, дедушкам или более далеким предкам.

Эти вещи — больше, чем просто старые предметы. Они хранят память о людях и событиях, помогают лучше понять самих себя и свою семью. Посмотрев старые фото или прочитав письма, можно словно заглянуть в прошлое: узнать, как жили родственники, что их волновало, какие ценности были для них важны.

Но сохранить такую коллекцию не так просто. Нужно позаботиться о правильном хранении, разложить все по порядку, найти время, чтобы разобрать и описать находки. К сожалению, из‑за того, что многие не успевают вовремя заняться этим, бесценные семейные архивы теряются.

На мастер-классе, который проведет кандидат исторических наук, заведующий сектором автобиографических исследований Отдела рукописей Российской национальной библиотеки Мария Смирнова, участники научатся атрибутировать и систематизировать документы, освоят правила оцифровки старых фото и писем.

Расписание проспект Мира, д. 119, стр.58 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация