Участники мероприятия узнают, как устроены жестовые языки, чем они похожи на привычную речь, а в чем уникальны.

О мероприятии

Можно ли «сказать» два слова одновременно? Как объяснить грусть или радость без единого звука? Бывают ли рифмы в жестовых стихах? И почему у глухих людей есть свои имена, которые «пишутся» руками? Лингвист, исследователь жестовых языков, кандидат наук и сотрудник Института языкознания РАН Елизавета Филимонова покажет, что язык не ограничивается звуками, а его красота может быть… почти танцем рук.

Участники мероприятия узнают, как устроены жестовые языки, чем они похожи на привычную речь, а в чем уникальны. Слушатели узнают, как глухие люди создают поэзию, отличается ли их культура от привычной нам, и как их изучение жестовых языков помогает понять, на что вообще способно человеческое общение.

Расписание Проспект мира, дом 119, строение 516 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация