О мероприятии

В середине XX века население Токио не превышало 3,5 миллионов человек, но стремительное территориальное разрастание и миграционный бум привели к объединению близлежащих районов в огромную единую городскую агломерацию. Теперь Токио — это не просто самый большой в мире мегаполис, но и город с удивительным архитектурным многообразием.

Востоковед Зарина Абачева расскажет о том, как особенности городского развития повлияли на визуальный облик столицы Японии и как это сформировало основы современного Токио — город, который адаптируется к вызовам времени, сохраняя при этом свою уникальность.

Расписание ул. Моховая, 6, 8 Москва 18:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация