О мероприятии

Длительные космические полеты на орбитальных станциях — тот необходимый шаг, который необходимо совершить, прежде чем человечество приступит к межпланетным полетам. Миссии советских и отечественных космонавтов сначала на несколько месяцев и полгода, а затем на год и более — достижение в пилотируемой космонавтике не менее значимое, чем кратковременная высадка на Луну.

Научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Иван Андреевич Розанов расскажет о том, с чего все начиналось — об орбитальных станциях «Салют» и «Мир», об американской станции Skylab и, конечно же, о действующей Международной космической станции.

Акцент будет сделан на психологические аспекты — вопросы обитаемости орбитальных станций, взаимодействия в экипажах, в том числе между представителями разных стран.

Расписание Машкова 28/20 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация