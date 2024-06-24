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Участники мероприятия узнают, почему в век торжества науки и технического прогресса лженаука переживает расцвет.
О мероприятии
В начале XXI века 30% взрослых американцев верили, что НЛО — это космические корабли иных цивилизаций, 60% верили в экстрасенсорику, 40% считали астрологию наукой. Население США ежегодно тратило 34 миллиарда долларов на альтернативную медицину. В России ситуация не лучше. В начале 2021 года опросы показывали, что более половины россиян (58%) учитывали предсказания гороскопов перед планированием важных событий.
Почему в век торжества науки и технического прогресса лженаука не только не исчезает, но напротив, кажется, переживает расцвет? По каким причинам люди в нее верят и можно ли что-то этому противопоставить? Может, бороться смысла нет — лженаука вечна? А если бороться, то как? Как по крайней мере обезопасить себя от ахинеи, которая так умело маскируется под науку? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный журналист и популяризатор науки Александр Борисович Соколов.
ул. Бориса Ельцина, д. 3
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Губки из меламина стали популярными благодаря своим хорошим чистящим свойствам. Работая, подобно мелкой наждачной бумаге, они даже без моющих средств справляются со стойкими загрязнениями на поверхностях вроде следов маркера и въевшихся пятен. Однако в процессе использования меламиновые губки изнашиваются и теряют волокна микропластика. Из-за этого китайские ученые увидели в них ранее неучтенный источник потенциально вредных выбросов.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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