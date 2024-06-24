О мероприятии

В начале XXI века 30% взрослых американцев верили, что НЛО — это космические корабли иных цивилизаций, 60% верили в экстрасенсорику, 40% считали астрологию наукой. Население США ежегодно тратило 34 миллиарда долларов на альтернативную медицину. В России ситуация не лучше. В начале 2021 года опросы показывали, что более половины россиян (58%) учитывали предсказания гороскопов перед планированием важных событий.

Почему в век торжества науки и технического прогресса лженаука не только не исчезает, но напротив, кажется, переживает расцвет? По каким причинам люди в нее верят и можно ли что-то этому противопоставить? Может, бороться смысла нет — лженаука вечна? А если бороться, то как? Как по крайней мере обезопасить себя от ахинеи, которая так умело маскируется под науку? Ответы на эти и многие другие вопросы даст научный журналист и популяризатор науки Александр Борисович Соколов.

Расписание ул. Бориса Ельцина, д. 3 Екатеринбург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация