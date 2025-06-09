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Лекция
12+
Медицина будущего

Слушатели узнают, что появится в арсенале врачей в ближайшем будущем.

ВДНХ
15 июня, 15:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 123Б

О мероприятии

Многие технологии, о которых лет 30 назад рассказывали как об отдаленной перспективе, уже приходят в клиническую практику. Врачи могут при помощи аннигиляции внутри человека ставить ему диагноз, наносить его клетки на чипы и проверять совместимость лекарств, заменять органы и части тела кибернетическими, творить прочие высокотехнологические чудеса.

Что еще появится в арсенале врачей в ближайшем будущем — расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание
15
Воскресенье
Июнь 2025
Проспект Мира, дом 123Б Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 123Б

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# медицина
# технологии
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6 июня
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# генератор
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# ТОТЭ
# энергоблок
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Медицина
# галлюциногенное вещество
# грибы
# псилоцибин
# психиатрия
# психоделик
# редкий случай
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# дикая природа
# нематоды
# черви
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# адаптация
# Китай
# новые виды
# пещерные рыбы
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Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
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22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

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ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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Николай Цыгикало
52 минуты назад
Андрей, звучит интригующе.) а что, каждый инженер уже спец? Не знаю, честно говоря, какой областью этот инженер занимался.

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Андрей
2 часа назад
Стасюк, сравнили:). Тут лучше с Н1 сравнить. В вашей логике что и семёрка не летала?

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Андрей
2 часа назад
Николай, если знать про то, с чего и начинался этот проект, то инженер просто говорит истину - но не всю. Мнение, т.с. общественное, нужно подготовить,

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Андрей
2 часа назад
Господи, да давно уже известно под что заказывали и делали этот "Звездулёт". Под то самое "карго" на ближней орбите. Теперь, после "Триумфатора"

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, конечно "у России пока нет" 🙂 Японцы при всех недостатках делают свои аппараты быстрее (за 2 года) а наша Луна-26 полетит хз когда

Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

Александр Березин
7 часов назад
2020719132, нет, не такие же. Две попытки неудачных подряд у них есть, у России пока нет.

Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

Иван Колупаев
7 часов назад
Игорь, у наших раньше получалось не только "в" но и "на" Луну. Правда это было в другое время (Луна-24, 1976 г.) в другой стране.

Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

2020719132
7 часов назад
Такие же лошары как и наши😏

Японский посадочный аппарат потерял связь с Землей при попытке сесть на Луну

emir aznakayev
7 часов назад
1

Ортез будущего: в России придумали устройство для реабилитации руки

Стасюк V
8 часов назад
Многие вещи, которые опытные инженеры называли невозможными - в конечном итоге взлетали )) хотя бы те же летательные аппараты тяжелее воздуха. ещё

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Стасюк V
8 часов назад
Насколько я понимаю, что бы в организме появились такие особенности - требуются сотни тысяч, если ни миллионы лет эволюции. неужели водные пещеры

Новый вид рыб в «спасательном круге» нашли в китайских пещерах

Александр Шляпик
9 часов назад
Иван, это не правдивая мощность в репльности там 1, максимум 5 ватт. Я тоже купил как-то лазерную указку Скорпион на 100.000 мВт, померил потребляемый

Американец создал самый мощный в мире ручной лазер

Николай Цыгикало
9 часов назад
Инженер инженеру рознь. А выводы про невозможность эксплуатации делать рановато, на мой взгляд. До нее еще далеко, чтобы уже сейчас выносить

SpaceX не сможет запустить в эксплуатацию Starship, заявил инженер

Sam Dowson
11 часов назад
Александр, так черви-то посложнее будут. У них тоже порой свои симбионты есть.

Глобальное потепление и коралловые рифы: ренессанс вместо гибели

Александр Березин
12 часов назад
Иван, то, что вы называете сумасшествием, им вовсе не является. Это называется твердость характера, и в бизнесе -- плюс, а не минус. Если вы не наемный

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

Иван Колупаев
12 часов назад
Александр, поглядим. Пока что оба ваши заявления выглядят сильным преувеличением. Как сумасшествия Маска так и тупости его конкурентов.

Трамп и Маск разругались: сорвет ли это высадку на Луну и как отразится на России?

alexey al
13 часов назад
Никита, вы забыли сказать "йа щитайу"

Британская разведка считает, что Россия украла формулу «Спутника» у англичан. Но было ли что красть?

Александр Березин
13 часов назад
alexey, кораллы -- это симбиотические организмы, что уже делает их существенно сложнее большинства. Кроме того, они сочетают гетеротрофность с

Глобальное потепление и коралловые рифы: ренессанс вместо гибели

ALEX MAGICAL
13 часов назад
Наркоманский заголовок

Сотни программистов восемь лет притворялись нейросетью

tempo more
13 часов назад
Vadym, укропитек?

Ученые заявили, что на Земле живет на несколько миллиардов людей больше, чем считалось ранее 

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