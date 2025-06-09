Слушатели узнают, что появится в арсенале врачей в ближайшем будущем.

О мероприятии

Многие технологии, о которых лет 30 назад рассказывали как об отдаленной перспективе, уже приходят в клиническую практику. Врачи могут при помощи аннигиляции внутри человека ставить ему диагноз, наносить его клетки на чипы и проверять совместимость лекарств, заменять органы и части тела кибернетическими, творить прочие высокотехнологические чудеса.

Что еще появится в арсенале врачей в ближайшем будущем — расскажет врач и научный журналист Алексей Водовозов.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация