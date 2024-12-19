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Лекция
12+
Астероиды и кометы, сближающиеся с Землей

Слушатели узнают, как часто астероиды заходят в околоземное пространство.

Московский Планетарий
15 января, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
500 Стоимость
Москва улица Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

О мероприятии

Астероиды и кометы на протяжении многих лет притягивают внимание исследователей космоса. Благодаря развитию технологий, число известных тел растет с невероятным темпом и уже превышает миллион. Особое внимание уделяется объектам, сближающимся с Землей. Как часто астероиды заходят в околоземное пространство? Какие силы на них действуют? Откуда берется вещество метеорных тел? На эти и другие вопросы даст ответы младший научный сотрудник Института астрономии РАН Роман Золотарев.

Расписание
15
Среда
Январь 2025
улица Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1 Москва
19:00
Купить
Адрес

улица Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

8 минут назад
Александр Речкин
1
# астероиды
# кометы
# космос
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Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
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4 часа назад
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Semper Fidelis
5 часов назад
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Сергей Петровский
5 часов назад
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killer Pelevin
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Leonid Bogdanov
6 часов назад
По ВВП по ппс не вводите людей в заблуждение, хайповым заголовком.

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Андрей Анцышкин
6 часов назад
Когда станем третьими??...

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Роман Петухов
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