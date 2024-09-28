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Олег Гончар
Олег Гончар
7 минут назад
Рейтинг: +611
Посты: 1624

Спутниковые снимки показали, что осталось от древнего города Апамея в Сирии после войны

Недавно опубликованные спутниковые снимки показали, что стало с древним городом Апамея после гражданской войны в Сирии и разграбления одной из жемчужин эллинистическо-римской цивилизации боевиками. По сути, археологический объект просто утрачен.

Сообщество
# археология
# история
# спутники
Спутниковый снимок Апамеи в 2011 году / © Google Earth
Спутниковый снимок Апамеи в 2011 году / © Google Earth

Сравнение спутниковых изображений, сделанных в 2011 и 2022 годах, показывает, что в июле 2011-го руины Апамеи все еще были практически нетронутыми, а археологические сооружения и улицы хорошо видны.

На снимке 2022 года заметно, что город серьезно пострадал во время военных действий.

Спутниковый снимок Апамеи в 2022 году / © Google Earth
Спутниковый снимок Апамеи в 2022 году / © Google Earth

Апамея на реке Оронт была основана в 300 году до нашей эры Селевком I Никатором, бывшим полководцем Александра Македонского, и названа в честь его супруги Апамы, персидской царицы.

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# атмосфера Марса
# вода на марсе
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