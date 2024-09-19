  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
9 минут назад
Рейтинг: +918
Посты: 1779

«Джеймс Уэбб» получил новое изображение столкновения пары галактик

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб». На нем запечатлены две галактики, известные под обозначением Arp 107. Они расположены на расстоянии 465 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Малый Лев.

Сообщество
# галактики
# Джеймс Уэбб
# космос
Взаимодействующие галактики Arp 107 / © NASA, ESA, CSA, STScI 
Взаимодействующие галактики Arp 107 / © NASA, ESA, CSA, STScI 

Новое составное изображение Arp 107, сделанное с использованием инструмента среднего инфракрасного диапазона и камеры ближнего инфракрасного диапазона телескопа, дает астрономам значительный объем информации о звездообразовании, происходящем в этих двух галактиках.

Белым цветом обозначены старые звезды, а также «мост», состоящий из вырванного приливными силами газа и пыли, который связывает две галактики. Молодые звезды окрашены в оранжевые и красные тона. Как видно на снимке космического телескопа, столкновение галактик положило начало новому витку звездообразования в этом регионе.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Как геология влияет на научно-технический прогресс
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Сен
1000
Фактчекинг: как не дать себя обмануть
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Насколько огромна Вселенная?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Сен
700
Союз Семнадцатого Октября: от появления до краха (1905-1917)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Наблюдательная астрономия. Прошлое, настоящее и будущее
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Сен
Бесплатно
Вертикальные приматы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Сен
400
Взгляд на пространство и время Эйнштейна
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
21 Сен
500
Леонардо да Винчи: традиции и новации
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
22 Сен
850
Экскурсия в РКК «Энергия»
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
16 сентября
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
Позавчера, 12:07
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
Вчера, 08:04
Андрей

Ботаник вырастил исчезающие деревья с помощью зеркал

Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Их молодняк гибнет в тени лесного полога спустя несколько недель после прорастания. Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.

Биология
# бобовые
# выращивание
# деревья
# зеркало
# исчезающие виды
# растения
Позавчера, 12:07
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.

Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
# северный морской путь
# струнные технологии
# струнный транспорт
# юнимобиль
16 сентября
Любовь

Марсианских «пауков» впервые воссоздали в лаборатории

Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.

Астрономия
# астрофизика
# красная планета
# марс
# поверхность марса
13 сентября
Полина Меньшова

Психологи определили, в какой момент прекращаются романтические отношения

Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.

Психология
# влюбленные
# расставание
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
2 сентября
Татьяна

Геологи объяснили, как образуются залежи золотых самородков

Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.

Геология
# Австралия
# Золото
# кварц
# пьезоэлектричество
# самородки
4 сентября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли могилу волшебника Мерлина

На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.

История
# археология
# Британия
# король Артур
# погребение
# средневековье
# Средние века
# темные века
11 сентября
Андрей

Спутниковые снимки показали, что почти вся Антарктида покрыта дюнами

Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.

Геология
# антарктида
# ветер
# дюны
# пустыня
# рельеф
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Серые кардиналы»: как бактериофаги помогают нормализации микрофлоры

    2 часа назад

  2. В ранней Вселенной оказалось больше черных дыр, чем предполагали ученые

    4 часа назад

  3. Новая ядерная батарейка может работать десятилетиями в космосе и под водой

    5 часов назад

  4. Нейрохирурги впервые оценили опасность турниров по пощечинам

    7 часов назад
Выбор редакции

Разрезать на расстоянии: как работают современные лазерные технологии

15 сентября

Последние комментарии

Yutirex TCI
7 минут назад
Евгений, тут нет фото от нейросети . Нейросети сейчас слабее , чем вы думаете,не преувеличивайте .

Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2024 года»Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2024 года»

Дмитрий Kuрueнко
1 час назад
Владимир, объяснение от разработчика: «Солнечные панели длинные и гибкие», — сказал Ведант. «Если вы наклоните одну из них вниз, она повернет ваш

Samara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутникSamara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутник

Евгений Веселовский
3 часа назад
Shelove517, Неее, карабл всеравно буде тормозить о вакум

Если объект движется в вакууме, то будет ли возрастать его скорость при каждом включении реактивной тяги относительно скорости движения до включения?Если объект движется в вакууме, то будет ли возрастать его скорость при каждом включении реактивной тяги относительно скорости движения до включения?

Иван Колупаев
4 часа назад
Василий, особенно много на эту тему иллюстраций у того самого барона. Впрочем после того как в космос слетало ведро на радиоволнах удивляться

Samara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутникSamara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутник

Иван Колупаев
6 часов назад
Василий, ну вот еще и израильтяне подкинули фобий 🤯 Кто знает куда они еще засунули свои подарки. Есть сообщения что не только в пейджеры и рации

Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?Есть ли возможность у производителя дистанционно заблокировать доступ к смартфону? Если да, то как?

Василий Парфенов
7 часов назад
Владимир, я, честно говоря, тоже не особо смог это дело в голове визуализировать: как там в итоге моменты инерции и импульса распределяются по

Samara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутникSamara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутник

Анатолий Некрасов
7 часов назад
Повыше надо конструкцию крепить, чем на картинке, чтобы мамонты смогли проходить не приседая, стада которых вот-вот восстановят белорусские

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Юлия Трепалина
7 часов назад
Россию традиционно в такие анализы не включают. Разумеется, мы не находимся на месте ниже Турции или Ирана. Но вот с формальными показателями

Китай перехватил у США лидерство в важнейших технологических областяхКитай перехватил у США лидерство в важнейших технологических областях

Igor Jirkov
12 часов назад
отсутствие подроста под собственным пологом — отличительная особенность демутационной сукцессии.

Ботаник вырастил исчезающие деревья с помощью зеркалБотаник вырастил исчезающие деревья с помощью зеркал

Dwight Gerhardt
12 часов назад
Степан, африканские учёные 19 века они такие да)

Первую реконструкцию ископаемого дицинодонта, возможно, создали народы Южной Африки 200 лет назадПервую реконструкцию ископаемого дицинодонта, возможно, создали народы Южной Африки 200 лет назад

Eugene Zaboy
18 часов назад
Геннадий, Это не проект, а заявление на работу с бессрочным государственным финансированием. Вы нам открываете финансирование, а Мы что-то будем

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Степан Жук
21 час назад
Установили, что оно вымершее? Серьёзно? 🤣 Зачем? Просто нашли кости и изобразили в меру своей фантазии. Угадали. Не более. Не нужно приписывать

Первую реконструкцию ископаемого дицинодонта, возможно, создали народы Южной Африки 200 лет назадПервую реконструкцию ископаемого дицинодонта, возможно, создали народы Южной Африки 200 лет назад

Иван Колупаев
22 часа назад
Рецепт разработан давно. Еще Петька с Чапаем удивляли австралийских аборигенов "у акул чуткий нюх, а мы купаемся не снимая портянок"

Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?

Геннадий Иванов
23 часа назад
Интересно, кто заказчик проекта и какая заложена в него смета.

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Александр Березин
24 часа назад
Andrey, "в северных морях "биопродуктивность" как вы выражаетесь значительно выше чем в тропических" Ну конечно же нет, см.:

Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?Гибель российского туриста от акулы: почему такое будет случаться все чаще?

S M
1 день назад
Matt, ну ты совсем не прав! Лучшие мозги не в Америке уже давно. Их "империя" трещит сейчас на глазах. Китай, Россия, Индия, Иран, Саудиты с ОАЭ,

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Владимир Перминов
1 день назад
Может кто нибудь мне обьяснить как это работает? Куда девается энергия возврата в начальное положение? Возможно я ещё недостаточно знаю физику...

Samara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутникSamara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутник

1 2
1 день назад
С опор через 10 км проиграл. Ага, висят у тебя на тросе 700 контейнеров по 40 тонн, 3000 тонн нагрузка. А трос-то такой прочный что аж не растянулся и не

Белорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского путиБелорусские инженеры разработали проект дублера Северного морского пути

Дмитрий Kuрueнко
1 день назад
Внешняя простота иллюзорна, физика сложная получается. Осталось действительно добиться что бы вибрации гасили паразитные, а не сами становились

Samara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутникSamara Aerospace испытает «машущий крыльями» спутник

Евгений Луковцев
1 день назад
Картинки от нейросети теперь будут всегда побеждать ))

Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2024 года»Объявлены победители конкурса «Фотограф океана 2024 года»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно