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«Джеймс Уэбб» получил новое изображение столкновения пары галактик

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) представили новое изображение, полученное орбитальной обсерваторией «Джеймс Уэбб». На нем запечатлены две галактики, известные под обозначением Arp 107. Они расположены на расстоянии 465 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Малый Лев.

Взаимодействующие галактики Arp 107 / © NASA, ESA, CSA, STScI

Новое составное изображение Arp 107, сделанное с использованием инструмента среднего инфракрасного диапазона и камеры ближнего инфракрасного диапазона телескопа, дает астрономам значительный объем информации о звездообразовании, происходящем в этих двух галактиках.

Белым цветом обозначены старые звезды, а также «мост», состоящий из вырванного приливными силами газа и пыли, который связывает две галактики. Молодые звезды окрашены в оранжевые и красные тона. Как видно на снимке космического телескопа, столкновение галактик положило начало новому витку звездообразования в этом регионе.