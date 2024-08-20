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Николай Головин
Николай Головин
3 минуты назад
Рейтинг: +197
Посты: 428

«Хаббл» получил изображение сверхновых в рукаве спиральной галактики

Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики с перемычкой UGC 11861, которая расположена на расстоянии более 69 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Цефей Северного полушария неба. Снимок сделала автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл».

Сообщество
# UGC 11861
# космос
# спиральные галактики
# Хаббл
Яркий рукав галактики UGC 11861 в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick
Яркий рукав галактики UGC 11861 в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick

Среди газовых облаков и темных струй пыли галактика UGC 11861 активно формирует новые звезды, которые можно заметить в светящихся голубых пятнах на ее внешних рукавах.

Эта активность привела к трем взрывам сверхновых, замеченным в UGC 11861 и вблизи нее в 1995, 1997 и 2011 годах. Первые два были сверхновыми типа II, возникающими в результате быстрого сжатия и последующего мощного взрыва массивной звезды с резким ростом ее светимости. 

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