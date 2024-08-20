Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
«Хаббл» получил изображение сверхновых в рукаве спиральной галактики
Астрономы Европейского космического агентства (ESA) опубликовали новое изображение спиральной галактики с перемычкой UGC 11861, которая расположена на расстоянии более 69 миллионов световых лет от Земли, в созвездии Цефей Северного полушария неба. Снимок сделала автоматическая орбитальная обсерватория «Хаббл».
Среди газовых облаков и темных струй пыли галактика UGC 11861 активно формирует новые звезды, которые можно заметить в светящихся голубых пятнах на ее внешних рукавах.
Эта активность привела к трем взрывам сверхновых, замеченным в UGC 11861 и вблизи нее в 1995, 1997 и 2011 годах. Первые два были сверхновыми типа II, возникающими в результате быстрого сжатия и последующего мощного взрыва массивной звезды с резким ростом ее светимости.
Мед нередко подделывают, добавляя в него сироп или патоку. Распознать некачественный продукт бывает сложно не только у витрины в магазине, но и в лабораторных условиях. Ученые из Великобритании разработали два новых способа вычислить подделку, один из которых позволяет даже не открывать банку с медом.
Мы привыкли к новостям о негативном влиянии видеоигр на здоровье. Недаром ВОЗ несколько лет назад объявила игровую зависимость заболеванием. Ученые, напротив, не спешат с выводами. По их мнению, последствия для психики твердо не установлены. Новое исследование, охватившее данные о почти 100 тысячах геймеров из Японии, отчасти прояснило эту проблему.
Все больше мужчин откладывают создание семьи и решение завести детей на более зрелый возраст. Как результат, в мире растет тенденция к позднему отцовству, когда ребенок появляется в 50 лет или старше. В недавнем исследовании американские ученые рассказали о социально-демографических особенностях таких отцов в США и выявили связь между их солидным возрастом и определенными рисками для здоровья детей.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Скоростная железка» для России: почему это колесо доедет до Петербурга, но не до Сочи?
Восемьдесят лет победе под Сталинградом: о негативных последствиях любви к начальству
Как политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечают
Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии