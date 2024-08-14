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Врач рассказал о феномене «летнего пениса»

Мужчины давно заметили, что в жару половой член как будто бы становится вдвое больше. Это называется феноменом «летнего пениса».

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Журналисты британского издания The Sun решили разобраться, правда ли это, и обратились за комментариями к специалистам.

Как рассказал доктор Чун Тан из клиники Pall Mall Medical, некоторые мужчины действительно замечают, что пенис выглядит немного больше в периоды жары, даже когда находится в «расслабленном» состоянии.

Летняя погода заставляет кровеносные сосуды расширяться, что и придает половому органу больший размер. Однако это увеличение в жару скорее несущественно и временно.

Доктор Тан отметил, что это заметно у мужчин, которые особенно чувствительны к перепадам температуры. Точную температуру, при которой наступает феномен «летнего пениса», пока не установили.