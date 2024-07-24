Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Хаббл» запечатлел классическую галактику

Астрономы Европейского космического агенства (ESA) представили новое изображение спиральной галактики NGC 3430, которая находится на расстоянии 100 миллионов световых лет от Земли по направлению к созвездию Малого Льва.

Галактика NGC 3430 / © ESA / Hubble & NASA, C. Kilpatrick

Этот объект дальнего космоса напоминает Млечный Путь, но в отличие от нашей галактики у NGC 3430 отсутствует перемычка (вытянутое светящееся образование из газа и звезд, соединяющее ядро со спиральными рукавами).

Вообще NGC 3430 представляет собой классическую галактическую спираль, возможно, поэтому астроном Эдвин Хаббл упомянут ее в своей классификации галактик по их внешнему виду в качестве примера спиральной галактики. Также Хаббл выделял спиральные галактики с перемычкой, линзовидные, эллиптические и неправильные.