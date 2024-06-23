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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
9 часов назад
Рейтинг: +305
Посты: 402

Исследователь показал, как выглядел один из первых Homo sapiens

Бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис, специализирующийся на компьютерной реконструкции внешности древних людей, показал, как мог выглядеть один из первых представителей Homo sapiens. Для реконструкции использовали древнейший череп человека разумного, найденный в 2017 году в Марокко.

Сообщество
# Homo sapiens
# археология
# история
Реконструкция лица одного из первых представителей Homo sapiens / © Cicero Moraes
Реконструкция лица одного из первых представителей Homo sapiens / © Cicero Moraes

Мораис отсканировал череп, создав его цифровую модель, а затем добавил мягкие ткани.

Правда, эксперт отметил, что пол этого человека разумного неизвестен, поскольку не были найдены тазовые кости, так что он мог быть и не мужчиной.

Реконструкция лица одного из первых представителей Homo sapiens / © Cicero Moraes
Реконструкция лица одного из первых представителей Homo sapiens / © Cicero Moraes
Череп Homo sapiens, обнаруженный в Марокко в 2017 году / © Ryan Somma
Череп Homo sapiens, обнаруженный в Марокко в 2017 году / © Ryan Somma
Реконструкция лица одного из первых представителей Homo sapiens / © Cicero Moraes
Реконструкция лица одного из первых представителей Homo sapiens / © Cicero Moraes
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Комментарии

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2 Комментария
Zhe Sh
Zhe Sh
23 минуты назад
-
0
+
Почему все наши реконструированные предки будто бы только что от ларька?
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-
0
+
Сергей Сфыеду
Сергей Сфыеду
3 часа назад
-
0
+
Нижние челюсти (сохранились в этом месте - одна взрослая и одна детская) - без подбородочного выступа. Те еще сапиенсы. Впрочем приведу цитату с Антропогенез.ру семилетней давности: "В сумме – лицевой отдел ирхудцев, да и других "протосапиенсов" оказывается прогрессивнее, чем мозговой. .... внешность во все времена была важнее ума".
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