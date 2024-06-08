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Дайвер случайно обнаружил часть бивня вымершего животного

Американец Алекс Лундберг нашел на морском дне у побережья Мексиканского залива во Флориде вытянутый объект, который поначалу принял за кусок дерева. Однако это оказалось нечто куда более редкое: большой кусок бивня давно вымершего мастодонта.

Алекс Лундберг с бивнем мастодонта / © Blair Morrow

По словам Лундберга, бивень имеет размеры примерно 1,2 метра и весит 31 килограмм. Находку сделали на глубине около 7,6 метра. Возраст бивня пока не определен.

Бивень мастодонта / © Blair Morrow

Мастодонты входят в семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Они обитали в основном на территории современной Северной Америки и появились еще 23 миллиона лет назад, а вымерли примерно 10 000 лет назад вместе с десятками других крупных млекопитающих из-за резкой смены климата.