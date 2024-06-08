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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
2 часа назад
Рейтинг: +299
Посты: 384

Дайвер случайно обнаружил часть бивня вымершего животного

Американец Алекс Лундберг нашел на морском дне у побережья Мексиканского залива во Флориде вытянутый объект, который поначалу принял за кусок дерева. Однако это оказалось нечто куда более редкое: большой кусок бивня давно вымершего мастодонта.

Сообщество
# мастодонты
# Палеонтология
Алекс Лундберг с бивнем мастодонта / © Blair Morrow
Алекс Лундберг с бивнем мастодонта / © Blair Morrow

По словам Лундберга, бивень имеет размеры примерно 1,2 метра и весит 31 килограмм. Находку сделали на глубине около 7,6 метра. Возраст бивня пока не определен.

Бивень мастодонта / © Blair Morrow
Бивень мастодонта / © Blair Morrow

Мастодонты входят в семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Они обитали в основном на территории современной Северной Америки и появились еще 23 миллиона лет назад, а вымерли примерно 10 000 лет назад вместе с десятками других крупных млекопитающих из-за резкой смены климата.

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Комментарии

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3 Комментария

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
27 секунд назад
-
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Кусок бивня по состоянию так себе, но повозившись с ним, можно неплохо подреставрировать его до экспозиционного предмета. Полдня работы со шлифовальными дисками болгарки, затем месяц подбора и восстановления эпоксидными замазками. Но сначала минимум год правильной сушки. Лучше два. Бивней мастодонтов гораздо лучшего качества и состояния огромное количество, большой редкостью это не назовешь. Тем более этот кусок в столь убитом состоянии. Но и из него можно сделать конфетку.
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PotatOS gladosovich
PotatOS gladosovich
2 часа назад
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PotatOS gladosovich
PotatOS gladosovich
2 часа назад
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Было бы хорошо иллюстрировать заметку хотябы идиотской картинкой "мастодонт, как его увидел художник"
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Николай Цыгикало
27 секунд назад
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Дайвер случайно обнаружил часть бивня вымершего животногоДайвер случайно обнаружил часть бивня вымершего животного

YURTI58
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Дайвер случайно обнаружил часть бивня вымершего животногоДайвер случайно обнаружил часть бивня вымершего животного

PotatOS gladosovich
2 часа назад
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