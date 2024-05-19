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Надо копать глубже: как землетрясения помогают генерировать золото
Мечта алхимиков получать драгоценные материалы из дешевых природных составляющих оказалась совсем не невероятной фантазией. Если бы они дожили до наших дней, то с удивлением узнали, что золото можно добыть из подземных рек.
В воде есть некоторое количество растворенного золота, а под землей течет бесчисленное количество рек на недоступной человеку глубине. Во время землетрясений вода испаряется в трещинах и разломах, образовавшихся от подземных толчков.
При испарении воды золото остается в виде кристаллов и даже полноценных самородков. Необычную модель образования золотого месторождения нашли геофизики из Австралии.
Речь идет о землетрясениях, которые изменяют окружающую среду на глубине 10 километров и более. Там температура и давление и так выше, чем на поверхности, а подземные толчки еще больше увеличивают показатели.
Разломы заполняются водой, где концентрация углекислого газа, золота и различных силикатов выше, чем было до землетрясения. Следующие подземные толчки расширяют трещины. Процесс можно сравнить со снятием крышки со скороварки, в которой что-то кипит.
Взрыв при землетрясении резко испаряет воду, преобразуя силикаты в твердые частицы кварца. К кварцевым кристаллам присоединяется золото, оставшееся после выпаривания воды.
Подземные землетрясения случаются на нашей планете довольно часто. Возможно, золотой промышленности стоит рассмотреть его более подробно на предмет поиска новых крупных месторождений драгоценных металлов. Экономически важные золотые жилы могут возникнуть там, где идет наибольшая подземная активность.
Обнаружение золота в кварцевых жилах стало причиной знаменитой золотой лихорадкой в Америке два столетия назад. Крупные частицы золота находили прямо в реках. Добытчики продвигались по руслу вверх, чтобы найти источник с залежами. Там до сих пор продолжаются разработки.
В существующих шахтах запасы золота истончаются, поэтому необходим поиск новых рудников. Теория о залежах подземного золота может стать основным «путеводителем» по земным недрам.
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Не успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов.
Миссия NS-25 стала первой после длительной приостановки полетов New Shepard — полностью многоразового суборбитального носителя и корабля. Джефф Безос, владелец Amazon, 24 года назад создавший компанию Blue Origin, некогда планировал, что этот носитель станет базой для серьезной выручки от космического туризма.
Умение пользоваться орудиями труда у морских выдр известно давно, однако реальную пользу для их организма измерить непросто. Американские ученые впервые узнали, какие преимущества дает выдрам такой подход. Особенно это касается самок.
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