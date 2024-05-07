Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Первую в мире суперъяхту на водородных топливных элементах спустили на воду
Голландская верфь спустила на воду первую в мире суперъяхту, оснащенную водородными топливными элементами. «Проект 821» (Project 821) покинул верфь Feadship в Амстердаме 4 мая, ознаменовав новую важную главу для всей отрасли.
Новое судно, спроектированное британской студией RWD, использует водород в качестве топлива для силовой установки.
Топливный элемент окисляет водород кислородом, отчего получает электричество, которое можно использовать или хранить в литийионных аккумуляторных батареях. Единственным выбросом такого процесса становится водяной пар.
Судно длиной 88 метров стало самой большой яхтой, построенной Feadship на сегодня. Это означает, что она может легко вместить необходимые топливные элементы, аккумуляторные батареи и криогенные баки сжиженного водорода, в которых вещество хранится при температуре минус 253 °C.
Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.
Перфекционизм, то есть стремление во всем добиться идеальных результатов, влияет на успех и психологическое состояние. Ученые из Финляндии выделили четыре вида перфекционизма, которые различаются не только признаками, но и воздействием на жизнь человека.
Многие владельцы собак задумываются, какое питание лучше для питомцев: на основе сырого мяса или промышленных сухих кормов? В поисках ответа на вопрос американские исследователи устроили эксперимент, в котором сравнили действие этих двух диет на псов. Результаты оказались неоднозначными.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.
Медики из США изучили данные общенациональной выборки и анализы биообразцов тинейджеров, чтобы выявить связь между частотой курения электронных сигарет и уровнем металлов в моче. Результаты этого исследования в очередной раз указали на необходимость контролировать сферу вейпинга, вводить новые правила и запреты, а также разрабатывать меры профилактики для подростков.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Многие страны выходят из карантина: чем такие эксперименты на людях полезны нам
Веселая география
«Вся эта пустыня — искусственное образование, которое возникло только из-за человека». Разговор за жизнь с палеоэкологом Аркадием Савинецким
Александр Марков: «Нас ждет или возврат в Средневековье, или развитие биотехнологий»
Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?
Китай начал отапливать города от атомных реакторов. Будет ли так в России?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии