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Олег Гончар
Олег Гончар
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Посты: 1452

Первую в мире суперъяхту на водородных топливных элементах спустили на воду

Голландская верфь спустила на воду первую в мире суперъяхту, оснащенную водородными топливными элементами. «Проект 821» (Project 821) покинул верфь Feadship в Амстердаме 4 мая, ознаменовав новую важную главу для всей отрасли. 

Сообщество
# суперъяхты
# транспорт
# экология
Суперъяхта «Проект 821» / © Feadship
Суперъяхта «Проект 821» / © Feadship

Новое судно, спроектированное британской студией RWD, использует водород в качестве топлива для силовой установки.

Топливный элемент окисляет водород кислородом, отчего получает электричество, которое можно использовать или хранить в литийионных аккумуляторных батареях. Единственным выбросом такого процесса становится водяной пар.

Суперъяхта «Проект 821» покидает верфь Feadship в Амстердаме / © Feadship
Суперъяхта «Проект 821» покидает верфь Feadship в Амстердаме / © Feadship

Судно длиной 88 метров стало самой большой яхтой, построенной Feadship на сегодня. Это означает, что она может легко вместить необходимые топливные элементы, аккумуляторные батареи и криогенные баки сжиженного водорода, в которых вещество хранится при температуре минус 253 °C.

Суперъяхта «Проект 821» / © Feadship
Суперъяхта «Проект 821» / © Feadship
Кормовая часть суперъяхты «Проект 821» / © Feadship
Кормовая часть суперъяхты «Проект 821» / © Feadship
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# Антарктика
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