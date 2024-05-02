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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
1 минута назад
Рейтинг: +554
Посты: 1442

SpaceX открыла бронирование на полеты в космос

На официальном сайте компании Илона Маска появился раздел «Полет человека в космос» (Human Spaceflight), где любой желающий может забронировать места для полета в космос. Пока предлагают четыре направления: орбита Земли, Международная космическая станция, Луна и Марс.

Сообщество
# SpaceX
# космический туризм
# космос
# Туризм
Раздел «Полет человека в космос» (Human Spaceflight) / © SpaceX
Раздел «Полет человека в космос» (Human Spaceflight) / © SpaceX

Цены не указаны, как и время будущих полетов, за исключением двух маршрутов: на орбиту Земли и МКС доступны рейсы на конец 2024 года и 2025 год соответственно. Полеты будут выполнять на корабляхDragon и Starship.

По информации SpaceX, во время полета на орбиту на корабле будут находиться два-четыре человека, а продолжительность путешествия составит от трех до шести дней. Что касается рейсов на МКС, то туда будет летать экипаж из четырех человек, время в пути — до 10 дней.

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