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SpaceX открыла бронирование на полеты в космос
На официальном сайте компании Илона Маска появился раздел «Полет человека в космос» (Human Spaceflight), где любой желающий может забронировать места для полета в космос. Пока предлагают четыре направления: орбита Земли, Международная космическая станция, Луна и Марс.
Цены не указаны, как и время будущих полетов, за исключением двух маршрутов: на орбиту Земли и МКС доступны рейсы на конец 2024 года и 2025 год соответственно. Полеты будут выполнять на корабляхDragon и Starship.
По информации SpaceX, во время полета на орбиту на корабле будут находиться два-четыре человека, а продолжительность путешествия составит от трех до шести дней. Что касается рейсов на МКС, то туда будет летать экипаж из четырех человек, время в пути — до 10 дней.
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