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Химики восстановили потускневшие дагерротипы XIX века
Профессор химии Цон-Конг Шам (Tson-Kong Sham) и его коллеги из Университета Западного Онтарио (Канада) разработали методы восстановления дагерротипов — самых ранних форм фотографических процессов, основанных на светочувствительности йодистого серебра. Получаемые с помощью этой технологии дагерротипы напоминают не современные фотоснимки, а отражение в зеркале.
Изобретенные в 1839 году и популярные всего около 25 лет, дагерротипы представляют собой медные пластины с серебряным покрытием, обработанные специальными химическими веществами, чтобы сделать их светочувствительными. После помещения пластины в камеру ее крышку снимали, чтобы «запечатлеть» изображение на металле, а затем пластины обрабатывали парами ртути, чтобы изображения на них зафиксировались.
Новое исследование Шама и его коллег показало, что использование ускорителя под названием синхротрон для создания сильных, но безвредных пучков рентгеновских лучей может дать возможность увидеть поврежденные коррозией изображения. Отметим, что каждый дагерротип уникален, ведь негатива у него нет.
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В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
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В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.
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