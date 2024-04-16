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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
4 минуты назад
Рейтинг: +543
Посты: 1175

Химики восстановили потускневшие дагерротипы XIX века

Профессор химии Цон-Конг Шам (Tson-Kong Sham) и его коллеги из Университета Западного Онтарио (Канада) разработали методы восстановления дагерротипов — самых ранних форм фотографических процессов, основанных на светочувствительности йодистого серебра. Получаемые с помощью этой технологии дагерротипы напоминают не современные фотоснимки, а отражение в зеркале. 

Сообщество
# дагерротипы
# история
# фотографии
# химия
Исходное и восстановленные изображения дагерротипа / © University of Western Ontario
Исходное и восстановленные изображения дагерротипа / © University of Western Ontario

Изобретенные в 1839 году и популярные всего около 25 лет, дагерротипы представляют собой медные пластины с серебряным покрытием, обработанные специальными химическими веществами, чтобы сделать их светочувствительными. После помещения пластины в камеру ее крышку снимали, чтобы «запечатлеть» изображение на металле, а затем пластины обрабатывали парами ртути, чтобы изображения на них зафиксировались.

Новое исследование Шама и его коллег показало, что использование ускорителя под названием синхротрон для создания сильных, но безвредных пучков рентгеновских лучей может дать возможность увидеть поврежденные коррозией изображения. Отметим, что каждый дагерротип уникален, ведь негатива у него нет.

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