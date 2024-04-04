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Сошедший с орбиты спутник Starlink приняли за ракетную атаку

Жители Испании подняли панику после того, как местная сеть наблюдения за метеорами опубликовала изображения неизвестного объекта, вошедшего в атмосферу над Средиземным морем. В посте в социальной сети Х (бывший Twitter) они сообщили, что это может быть межконтинентальная баллистическая ракета.

Сошедший с орбиты спутник Starlink / © RedSpmn

Неизвестный объект был замечен над крупными городами страны — Барселоной и Валенсией. Поэтому по европейскими социальными сетями начала распространяться паника, которую остановили Военно-воздушные силы Германии объявив, что это один из интернет-спутников созвездия Starlink компании SpaceX, сошедший с орбиты.

© La Vanguardia

Стоит отметить, что сходы спутников Starlink с орбиты пока они не представляют опасности, так как все части этих аппаратов сгорают в атмосфере и не долетают до Земли.