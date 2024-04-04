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Сошедший с орбиты спутник Starlink приняли за ракетную атаку
Жители Испании подняли панику после того, как местная сеть наблюдения за метеорами опубликовала изображения неизвестного объекта, вошедшего в атмосферу над Средиземным морем. В посте в социальной сети Х (бывший Twitter) они сообщили, что это может быть межконтинентальная баллистическая ракета.
Неизвестный объект был замечен над крупными городами страны — Барселоной и Валенсией. Поэтому по европейскими социальными сетями начала распространяться паника, которую остановили Военно-воздушные силы Германии объявив, что это один из интернет-спутников созвездия Starlink компании SpaceX, сошедший с орбиты.
Стоит отметить, что сходы спутников Starlink с орбиты пока они не представляют опасности, так как все части этих аппаратов сгорают в атмосфере и не долетают до Земли.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
Предмет, который буквально свалился с небес на крышу дома жителя Флориды, теперь изучает NASA, чтобы выяснить его происхождение. Если окажется, что «железка» действительно прилетела с МКС, с большой долей вероятности американское аэрокосмическое агентство и федеральное правительство ждет суд.
У современной науки есть огромная проблема — нужно либо найти хоть какие-то частицы темной материи, либо с нуля переписать всю космологию и фундаментальную физику. Вторая опция, конечно, совсем со счетов не сбрасывается, но первый вариант всяко доступнее. Поэтому поиски продолжаются, и наиболее свежие результаты в этой области опубликовали американские астрофизики. Что любопытно, созданный ими детектор если не самый простой и дешевый из придуманных, то уж точно один из.
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Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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