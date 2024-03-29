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Исследователи воссоздали лицо китайского императора У-ди, правившего 1500 лет назад
Команда ученых показала, как мог выглядеть император У-ди (Юйвэнь Юн), который правил государством Северная Чжоу в 560-578 годах нашей эры. Для реконструкции понадобились череп правителя и ДНК, извлеченная из его останков.
Исследователи из Фуданьского и Сямэньского университетов (КНР) изучили останки У-ди, которые покоились в мавзолее Сяолин в городском округе Сяньян (провинция Шэньси). Выяснилось, что У-ди был этническим сяньбэем — представителем древней кочевой группы, жившей на территории современной Монголии, а также на севере и северо-востоке Китая.
Он внезапно умер в возрасте 36 лет. Вероятно, причиной стал инсульт, так как император был склонен к нему.
Реконструировав внешность правителя тобасского государства Северная Чжоу, исследователи пришли к выводу, что он был похож на современных жителей Северной и Восточной Азии: имел карие глаза, иссиня-черные волосы и смуглую кожу.
У-ди руководил страной с 560 по 578 год нашей эры, за это время сумел создать сильную армию и покорить северную часть Древнего Китая, заложив основу для будущего объединения государства при императоре Вэнь-ди — фактического создателя стабильной ханьской государственности.
Полный текст исследования опубликован в журнале Current Biology.
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