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Открыта 5000-я околосолнечная комета
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что недавно астроном-любитель из Праги Ханджи Тан, участвующий в проекте Sungrazer, который изучает данные, полученные обсерваторией SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), обнаружил 5000-ю по счету околосолнечную комету.
Юбилейная комета SOHO относится к так называемой группе Марсдена, названной в честь британского астронома Брайана Марсдена. Считается, что она представляет собой обломки, выброшенные куда более крупной кометой 96P/Макхольца, которая сближается с Солнцем каждые 5,3 года.
Правда, юбилейная комета, открытая Таном, как и подавляющее большинство околосолнечных комет, не пережила встречи со светилом и была уничтожена его излучением.
Космический аппарат для наблюдения за Солнцем — обсерватория SOHO — работает в точке Лагранжа L1 системы Земля — Солнце с мая 1996 года. Он собирает данные об активности нашего светила, состоянии его атмосферы и измеряет характеристики солнечного ветра.
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