  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Только что
Рейтинг: +782
Посты: 1476

Открыта 5000-я околосолнечная комета

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что недавно астроном-любитель из Праги Ханджи Тан, участвующий в проекте Sungrazer, который изучает данные, полученные обсерваторией SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), обнаружил 5000-ю по счету околосолнечную комету.

Сообщество
# ESA
# NASA
# астрономия
# кометы
Изображение, полученное обсерваторией SOHO, на котором была обнаружена 5000-я комета / © ESA
Изображение, полученное обсерваторией SOHO, на котором была обнаружена 5000-я комета / © ESA

Юбилейная комета SOHO относится к так называемой группе Марсдена, названной в честь британского астронома Брайана Марсдена. Считается, что она представляет собой обломки, выброшенные куда более крупной кометой 96P/Макхольца, которая сближается с Солнцем каждые 5,3 года.

Правда, юбилейная комета, открытая Таном, как и подавляющее большинство околосолнечных комет, не пережила встречи со светилом и была уничтожена его излучением.

Космический аппарат для наблюдения за Солнцем — обсерватория SOHO — работает в точке Лагранжа L1 системы Земля — Солнце с мая 1996 года. Он собирает данные об активности нашего светила, состоянии его атмосферы и измеряет характеристики солнечного ветра. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Мар
Бесплатно
Инфраструктура развития: как город помогает жителю вырваться из рутины
ВЭБ
Москва
Лекция
31 Мар
Бесплатно
Великие лингвистические открытия XXI века
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
31 Мар
Бесплатно
Возможности человеческого тела
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Апр
Бесплатно
Космос и будущее
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
02 Апр
500
Возникновение художника-поэта в ренессансной Италии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Апр
600
Социобиология
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Эволюция вещества: от протосолнечной туманности до наших дней
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
350
Конструкция космических кораблей и психология
Московский Планетарий
Москва
Лекция
03 Апр
600
Звезды и их эволюция
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:10
Ольга Иванова

Психологи узнали, как люди меняют свою личность

Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.

Психология
# изменение личности
# личность
# трансформация
# характер
# черты характера
28 марта
Василий Парфенов

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.

Биология
# белки
# выживаемость
# США
# тихоходки
# экстремальные условия
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
Позавчера, 15:10
Ольга Иванова

Психологи узнали, как люди меняют свою личность

Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.

Психология
# изменение личности
# личность
# трансформация
# характер
# черты характера
28 марта
Василий Парфенов

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.

Биология
# белки
# выживаемость
# США
# тихоходки
# экстремальные условия
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
11 марта
Игорь Байдов

В США провели первый испытательный полет гиперзвукового «Когтя» с двигателем

Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.

Космонавтика
# Talon-A
# авиация
# гиперзвуковой полет
# планер
# самолеты
18 марта
Игорь Байдов

Американцы построят самый большой самолет в мире

Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.

Оружие и техника
# «Мрия»
# WindRunner
# ветрогенераторы
# возобновляемая энергия
# возобновляемые источники энергии
# самолеты
# энергия ветра
13 марта
Алиса Гаджиева

Охотники-собиратели заплатили за земледелие вспышками чумы и гонореи

Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.

Антропология
# анализ ДНК
# археология
# земледельцы
# инфекционные заболевания
# неолит
# охотники-собиратели
# патогены
# Скандинавия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Популярные средства для дезинфекции вызвали гибель клеток мозга

    50 минут назад

  2. Низкий доход повлиял на скорость старения мозга

    Вчера, 20:31

  3. Музыка повлияла на продуктивность

    Вчера, 10:23

  4. Психиатры вылечили 70-летнюю женщину, ставшую жертвой афериста и впавшую в эротоманный бред

    Позавчера, 19:37
Выбор редакции

«Каждый мост индивидуален. И хорошие специалисты стараются это подчеркнуть». Разговор с Тимуром Берхамовым

21 марта

Последние комментарии

vasya pupkin
32 минуты назад
Судя по анимации это моделирование проводили много лет назад, когда программирование только зарождалось.

Астрономы научились предсказывать выбросы черных дыр за пределы галактикиАстрономы научились предсказывать выбросы черных дыр за пределы галактики

Иван Колупаев
6 часов назад
Слово "не было" стоило заключить в кавычки, тогда бы заголовок больше соответствовал содержанию.

Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностейАнализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Татьяна Кальницкая
9 часов назад
2 вопроса. 1.я что-то не поняла: учёные говорят, что по ДНК нельзя говорить о том, есть у человека талант, или нет. При этом заголовок - анализ ДНК что-то

Анализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностейАнализ ДНК Бетховена показал, что у него не было выдающихся музыкальных способностей

Гарри Гарриев
10 часов назад
Александр, >>>по происхождению я южанин<<>>От жары, для сравнения, там гибнет только 25 тысяч человек в год<<>>Нигде не бьет -- что

Посадки деревьев усилят потепление на ЗемлеПосадки деревьев усилят потепление на Земле

Александр Березин
12 часов назад
Гарри, "Верю. Северянину лишнее тепло всегда в радость. Южанину лишнее тепло всегда в горе." Дело в том, что по происхождению я южанин, а несколько

Посадки деревьев усилят потепление на ЗемлеПосадки деревьев усилят потепление на Земле

Гарри Гарриев
13 часов назад
Игорь, давайте я больше не буду спорить с человеком, который неспособен даже свести воедино испарения из водоёмов с сокращением объёма этих самых

Посадки деревьев усилят потепление на ЗемлеПосадки деревьев усилят потепление на Земле

Alexey
19 часов назад
Ну всё, скоро на валберисе будут бады из тихоходок продавать.

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стрессаБелки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Иван Колупаев
19 часов назад
Вадим, качественная однако у вас травка.

Новый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператораНовый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператора

Иван Колупаев
19 часов назад
Денис, "по беспроводной сети" заряжается дрон, когда находится в док-станции. Сама платформа конечно же требует подключения к источнику питания.

Новый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператораНовый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператора

Иван Колупаев
20 часов назад
Александр, "здорово повысить" если и не ошибка, то неудачное сочетание для научной статьи. На мой непрофессиональный взгляд диванного филолога 🙂

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стрессаБелки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Иван Колупаев
20 часов назад
Ghost, а еще некоторые люди не понимают иронию и сарказм 😁

Психологи узнали, как люди меняют свою личностьПсихологи узнали, как люди меняют свою личность

Александр Березин
20 часов назад
Павел, это довольно широко распространенное и на русском (в последние лет 10) второе имя для этих животных, например:

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стрессаБелки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Вадим Лисецкий
22 часа назад
Этот дрон зарижается от собственных вентов , там мини генераторы стоят не нужно выдумывать,

Новый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператораНовый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператора

Павел Зеленихин
23 часа назад
Одни "водяные медведи" чего стоят....

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стрессаБелки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Павел Зеленихин
23 часа назад
В тексте полно ошибок. Как стилистических, так и смысловых. Гугл-перевод?

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стрессаБелки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Игорь Коняшов
1 день назад
Гарри, Все как обычно...ЭкОЛУХИ физику прогуливали в школе, это очевидно. И против очевидного аргумента, что с ростом температуры испарение из

Посадки деревьев усилят потепление на ЗемлеПосадки деревьев усилят потепление на Земле

Ghost Raccoon
1 день назад
Геннадий, только есть маааленькая проблема. многие люди НЕ любят перемены и изменения в своей жизни, а значит изменение личности это роскошь и

Психологи узнали, как люди меняют свою личностьПсихологи узнали, как люди меняют свою личность

ROMA iCE
1 день назад
А к чему это всё, к модификации людей?

Белки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стрессаБелки тихоходок радикально повысили выживаемость человеческих клеток в условиях стресса

Геннадий Напара
1 день назад
Это прорыв в науке! Чтобы измениться, нужно хотеть измениться и измениться. Браво группе учёных из США и Швейцарии!

Психологи узнали, как люди меняют свою личностьПсихологи узнали, как люди меняют свою личность

Иван Колупаев
1 день назад
Впрочем одно другому не мешает - укроп сбежавший в СШП с Украины может всерьез думать что он так борется за ее независимость. И в своей извечной

В «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектамиВ «Росатоме» открыли набор стажеров для работы над научными проектами

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно