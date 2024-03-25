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Китай достиг новых высот в разработке универсальных человекоподобных роботов

В Пекине показали несколько прототипов гуманоидных роботов семейства Q, разработанных Институтом автоматизации Китайской академии наук (CASIA).

Робот Q1 стреляет из лука / © CCTV

Универсальные роботы, которых обучали с помощью больших языковых моделей (LLM) в течение двух-трех месяцев, способны получать от людей инструкции и выполнять задания.

Исследователи продемонстрировали, как робот на запрос человека «Возьми самый острый овощ» выбирает из продуктов, разложенных в случайном порядке на столе, тот, что соответствует запросу.

Роботов семейства Q также обучили стрелять из лука, заряжать мобильный телефон и приносить напитки человеку.

Робот Q1 выбирает нужный продукт / © CCTV

Робот Q1 приносит напиток / © CCTV