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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
53 минуты назад
Рейтинг: +293
Посты: 150

В Сети засветились новые вертолеты Ми-38-4 

Их сфотографировал один из пользователей во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Сообщается, что они предназначены для авиакомпании «Авиация Колымы». 

Сообщество
# «Авиация Колымы»
# Вертолеты России
# Ми-38
© magadanmedia.ru
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© magadanmedia.ru

Ми-38 представляет собой многоцелевой вертолет, разработанный российской компанией «Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова». Он является одной из последних моделей в линейке вертолетов «Ми» и призван заменить стареющие вертолеты Ми-8 и Ми-17 гражданской модификации. Ми-38 ориентирован на выполнение широкого спектра задач: от транспортировки грузов и пассажиров до спасательных операций и выполнения ВИП-полетов.

Ми-38-4 — это одна из модификаций вертолета Ми-38, которая может отличаться  характеристиками или оснащением, адаптированными под определенные задачи или требования заказчика. 

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# Каспийское море
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# уровень воды
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