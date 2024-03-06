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В Сети засветились новые вертолеты Ми-38-4

Их сфотографировал один из пользователей во время промежуточной посадки в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Сообщается, что они предназначены для авиакомпании «Авиация Колымы».

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Ми-38 представляет собой многоцелевой вертолет, разработанный российской компанией «Национальный центр вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова». Он является одной из последних моделей в линейке вертолетов «Ми» и призван заменить стареющие вертолеты Ми-8 и Ми-17 гражданской модификации. Ми-38 ориентирован на выполнение широкого спектра задач: от транспортировки грузов и пассажиров до спасательных операций и выполнения ВИП-полетов.

Ми-38-4 — это одна из модификаций вертолета Ми-38, которая может отличаться характеристиками или оснащением, адаптированными под определенные задачи или требования заказчика.