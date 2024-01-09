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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
35 минут назад
Рейтинг: +351
Посты: 614

Дезинформация по-новому: ИИ написал позитивные статьи о Казахстане от лица британских ученых

Газета The Times сообщила, что какие-то люди, предположительно, с помощью искусственного интеллекта пишут хвалебные материалы о Казахстане и отправляют их для публикации в СМИ под видом работ известных британских ученых.

Сообщество
# ИИ
# Новости
# технологии
ChatGPT / © OpenAI
ChatGPT / © OpenAI

По данным Times, статью за подписью двух британских исследователей получил телеканал Euronews. Редактор отверг ее, посчитав формулировки в тексте странными и, вероятно, сгенерированными ИИ. Ученым-международникам уже сообщили о текстах, которые поступили от их имени.

Аналогичную статью опубликовало другое новостное агентство. Позже материал удалили.

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Дмитрий Иванов
1 час назад
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John Smith
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М. Круглова, ну, было бы насрать не лила бы тут свою желчь. Так что не прикидывайся, очень даже обильно срешь тут. По-существу - если бы ты

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Николай Цыгикало
1 час назад
Serjo Djachkowski, это так и есть. В конкуренции с Маском придётся многое менять, создавать, добиваться, и тп. То есть "тянуть". Это потребует времени, усилий

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Serjo Djachkowski
1 час назад
Николай Цыгикало, может просто тупо не тянут? Space X и Безос их фирмы не успели принять балласт в виде "эффективных менеджеров", https://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_Lab

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Николай Цыгикало
2 часа назад
Serjo Djachkowski, всё может быть, тут можно построить несколько разных догадок. С допущениями, что Боингу не особо нужна или выгодна конкуренция с Маском.

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Николай Цыгикало, наверное Boeng, Nortop Grumann, Lokhed Martin совсем обленились и мышей не ловят их дитя SLS, стоит конских денег и ничего нового не делают. А тут

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Николай Цыгикало
2 часа назад
«Boeing и Lockheed Martin хотят продать неубитого медведя в лице своего совместного предприятия потому, что знают: жить ему осталось не особенно долго».

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Сергей Запрягаев
2 часа назад
Как оказалось, индейцы могут быть спокойны - "Вулкан" отработал нормально, но "Перегрин" сломался.

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Семен Слепцов
3 часа назад
Навахо сглазили :))

Первая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачуПервая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачу

Семен Слепцов
3 часа назад
Serjo Djachkowski, хмм, не знаю, купить фирму, только для того чтобы посмотреть на разработку конца 50-ых годов? :) Безос, конечно, богатый человек и наверное

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Семен Слепцов
3 часа назад
Олег Дедов, как я понял, Безос не очень хочет конкурировать с Маском, потому и носители разные, иначе, создал бы семейство :)

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Koperor
3 часа назад
Ну у человека есть один "инстинкт" и он социальный. Человек при виде знакомого поднимает брови.

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Игорь Коняшов
3 часа назад
Черт, как же так? Ведь только у отсталой России бывают неудачи в космосе! Хотя постойте...)

Первая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачуПервая за полвека попытка США вернуться на Луну потерпела неудачу

Владислав Выставной
3 часа назад
То, что это всё чушь, можно было понять уже после фразы о Старшипе, который "побывал в космосе". Это вообще любимая американская разводка: полётом в

Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?

Игорь Коняшов
3 часа назад
anatolii reznikov, Не нужно быть таким идиотом) Ну хотя бы на уровне википедии ознакомьтесь с вопросом)

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