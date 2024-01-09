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Дезинформация по-новому: ИИ написал позитивные статьи о Казахстане от лица британских ученых
Газета The Times сообщила, что какие-то люди, предположительно, с помощью искусственного интеллекта пишут хвалебные материалы о Казахстане и отправляют их для публикации в СМИ под видом работ известных британских ученых.
По данным Times, статью за подписью двух британских исследователей получил телеканал Euronews. Редактор отверг ее, посчитав формулировки в тексте странными и, вероятно, сгенерированными ИИ. Ученым-международникам уже сообщили о текстах, которые поступили от их имени.
Аналогичную статью опубликовало другое новостное агентство. Позже материал удалили.
Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
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Главная ракета — конкурент Starship отправилась в первый полет: чем закончатся «мягкие похороны» на Луне?
Ракета Vulcan еще до первого полета получила 70 твердых заказов на будущие пуски, больше, чем кто-либо еще в истории. На ее борту к Луне отправился частный посадочный модуль, который проведет там первые «мягкие похороны» людей в истории. Кстати, индейские племена, обожествляющие Луну, уже направили в NASA протест с требованием остановить полет. Что это будет на самом деле? Действительно ли у SpaceX наконец появился хоть один серьезный конкурент или перед нами просто слишком амбициозный катафалк, который везет на кладбище Boeing и Lockhid Martin, стоящие за проектом Vulcan?
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Новые концепты LADA
Страшная сила
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