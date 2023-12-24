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Археологи нашли сосуд, пролежавший в земле более 7000 лет

Во время раскопок на стоянке Пейлиган в городе Синьчжэн китайской провинции Хэнань археологи обнаружили бутылку, возраст которой превышает 7000 лет. Находка уже считается старейшей в своем роде из когда-либо сделанных на территории Китая.

Керамический сосуд с заостренным дном, культура Яншао / © Xu Lin

По словам младшего научного сотрудника Ли Юнцяна (Li Yongqiang) из Института археологии Китайской академии социальных наук, которого процитировало китайское информагентство «Синьхуа», предварительная оценка показала, что сосуд изготовили не менее 7700 лет назад. Дальнейший анализ позволит уточнить датировку.

Артефакт представляет собой бутылку необычной формы с небольшим горлышком и заостренным дном, длина — чуть более 10 сантиметров. Археологи отметили, что находка по своим размерам намного уступает ранее найденным бутылкам периода культуры Яншао, возникшей примерно 5000-7000 лет назад в среднем течении Желтой реки.

Возможно, такие сосуды использовали для забора воды или для брожения дрожжей во время пивоварения.