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Загадочные двери, спрятанные внутри Великой пирамиды Гизы, откроют в начале декабря

Известный археолог и бывший министр по делам древностей Египта Захи Хавасс сообщил, что 5 декабря он вместе с коллегами вскроет загадочные двери, обнаруженные внутри Великой пирамиды Гизы (пирамида Хеопса).

Археолог Захи Хавасс / © The Sun

«Внутри пирамиды я обнаружил так называемые три двери: одна с двумя медными ручками — у южного входа во вторую камеру, в 21 сантиметре за этой дверью была найдена вторая, а в северном туннеле находится третья дверь, тоже с двумя медными ручками», — рассказал Хавасс британскому изданию The Sun.

Хотя археологи уже изучили эти двери, до сих пор не понятно, для чего они нужны и что за ними скрывается.

Зонд с камерой приникает через одну из дверей в пирамиде / © The Sun

Ранее специалисты сделали небольшую дыру в первой южной двери и провели сквозь нее камеру, прикрепленную к зонду. Таким образом и нашли вторую дверь. Предполагается, что за ней может быть еще одна.

Великую пирамиду построили примерно в 2570 году до нашей эры как место упокоения фараона Хеопса из IV династии. Известно, что она содержит три камеры, в том числе так называемую камеру царицы, где в двух шахтах друг напротив друга расположены три загадочные двери.