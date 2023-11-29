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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +634
Посты: 1299

Появились первые кадры сериала по культовой серии видеоигр Fallout

Издание Vanity Fair поделилось первыми кадрами постапокалиптического сериала по серии видеоигр Fallout. Его действие развернется на западном побережье США, однако сюжет драмы пока держат в секрете.

Сообщество
# Amazon
# Fallout
# сериалы
# фантастика
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair

Главные роли в сериале сыграют Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл Маклахлен, Кселия Мендес-Джонс и Аарон Мотен.

Премьера состоится 12 апреля 2024 года. Режиссеры — Лиза Джой и Джонатан Нолан.

Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
Кадр из сериала Fallout / © Vanity Fair
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Evg
3 минуты назад
Дмитрий Шурбин, не понял ваш посыл. Что хотите доказать или показать? Я вот говорю, что нельзя установить систему отсчета в тело, которое движется

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Цветков
4 минуты назад
Димыч Димон, если относительно фотона время неизменно, то получается что относительно конкретно него процессы, когда он появляется (например в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Undar
9 минут назад
СТО ещё подтверждает что если объект движется почти со скоростью света, он будет ощущать время так же, но на самом деле время идёт быстрее

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Янов
13 минут назад
Для попов то что написано в книге превыше любых фактов, факты подгоняются под писание и всё. В той же физике идёт поиск решений "бесконечных чисел"

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
18 минут назад
Alx Vershinin, Автор достаточно внятно обозначил проблему и указал ее решения в СТО. Стало интересно? Бери учебники и разбирайся. Проблема текущего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
41 минута назад
Настоящий Кот, "если вдруг понадобится можно было ей воспользоваться." Вы ошибаетесь, думая, что спустя время станцией можно воспользоваться.

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Кристина Дунайцева
42 минуты назад
Nick K, проведите исследование и опубликуйте) будет круто и интересно

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kpi
44 минуты назад
Alexander, Ну и что? Вопрос к точности не имеет никакого отношения.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Макс Власенко
2 часа назад
Старина Энштейн абсолютно прав. Его теория верна для вселенной "среды", где собственно мы и находимся. А так как эта "среда" - световая голограмма

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Федосенко
2 часа назад
Рашид Имадиев, логика в том, что Вы берете за точку отсчёта Землю, соответственно время для Вас идет с одной скоростью, с увеличением скорости время

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Евгений Миронович
2 часа назад
kpi, к сожалению или к радости, в мультивселенной квантовой формы нет никаких ограничений мысли. Вопрос морали безусловно и есть самый главный

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Рашид Имадиев
2 часа назад
Артем Павлов, Тогда такой вопрос: скорость с которой мы будем запускать ракету, находясь на камне и скорость, с которой эта ракета будет пролетать

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Станц Новоишимцев
2 часа назад
Все кто в космосе равно удаляются со скоростью выше половины скорости света с/2+n удаляются один от другого с+n, то есть в сумме со скоростью выше

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Евгений Тихомиров
3 часа назад
kpi, Вы хотите сказать, что до Эйнштейна все учёные в экспериментах наблюдали, что пространство изгибается как жестянка? Ой уморил, давно я так не

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Виталий Мезенцев
3 часа назад
Умножить на 2

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Евгений Тихомиров
3 часа назад
kpi, причем тут причинность? Поясните подробно. Во-первых в природе не существует инерциальных систем отчёта. Все на свете движется по кривым, а не по

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Яша Пащенко
3 часа назад
Дуру не гони есть скорость мысли . это для всех узколобых и её никто не отменял

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Лушский Котя
3 часа назад
Материальное тело, например, камень из базальта/гранита/оксида кремния при сам по себе не будет излучать фотоны. Излучение возможно только для

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Лушский Котя
4 часа назад
да, поищите опыт, в котором одни атомно-резонансные часы находились в лаборатории, и синхронизированные с ними часы отправляли летать на

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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