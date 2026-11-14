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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Что делать, если кошка часто чихает?

Чихают не только люди, но и кошки. Некоторые хозяева сразу же бегут со своим питомцем к ветеринару, другие же пытаются лечить их своими лекарствами или вовсе не обращают внимания. Разбираемся, как правильно действовать в такой ситуации.

Сообщество
# болезни
# животные
# кошки
# питомцы
# чихание
© koldunova, iStock
© koldunova, iStock

Если кошка чихнула несколько раз, она могла вдохнуть воздух с частицами пыли или, например, табачный дым. Чих в таком случае — попытка очистить носовые ходы от раздражителей. Это относительно безобидные причины, хотя, разумеется, не рекомендуется позволять кошке вдыхать пыль или сигаретный дым. 

Когда кошка чихает несколько дней, чаще всего это связано с вирусными инфекциями дыхательных путей. В этом случае ей можно помочь, протирая нос и глаза мягкой салфеткой, смоченной теплой водой. Тогда подсохшие корочки не будут мешать питомцу дышать.  

Также рекомендуется некоторое время не использовать пахучие аэрозоли и освежители воздуха, которые лишь сильнее раздражают слизистые. Самостоятельно давать кошкам человеческие лекарства нельзя.

Однако чихать кошка может и по другим причинам, например из-за аллергии или инфекционных болезней. Если животное чихает несколько дней, отказывается от еды или начинает дышать ртом, хозяевам следует обратиться к ветеринару. Ставить диагноз самостоятельно не рекомендуется.

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Сообщество
# болезни
# животные
# кошки
# питомцы
# чихание
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