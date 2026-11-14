Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Что делать, если кошка часто чихает?
Чихают не только люди, но и кошки. Некоторые хозяева сразу же бегут со своим питомцем к ветеринару, другие же пытаются лечить их своими лекарствами или вовсе не обращают внимания. Разбираемся, как правильно действовать в такой ситуации.
Если кошка чихнула несколько раз, она могла вдохнуть воздух с частицами пыли или, например, табачный дым. Чих в таком случае — попытка очистить носовые ходы от раздражителей. Это относительно безобидные причины, хотя, разумеется, не рекомендуется позволять кошке вдыхать пыль или сигаретный дым.
Когда кошка чихает несколько дней, чаще всего это связано с вирусными инфекциями дыхательных путей. В этом случае ей можно помочь, протирая нос и глаза мягкой салфеткой, смоченной теплой водой. Тогда подсохшие корочки не будут мешать питомцу дышать.
Также рекомендуется некоторое время не использовать пахучие аэрозоли и освежители воздуха, которые лишь сильнее раздражают слизистые. Самостоятельно давать кошкам человеческие лекарства нельзя.
Однако чихать кошка может и по другим причинам, например из-за аллергии или инфекционных болезней. Если животное чихает несколько дней, отказывается от еды или начинает дышать ртом, хозяевам следует обратиться к ветеринару. Ставить диагноз самостоятельно не рекомендуется.
Комментарии
Американская компания SpaceX готова к 15-му испытательному запуску транспортной системы Starship. На этот раз планируют не только отправить корабль на орбиту и вывести партию спутников Starlink, но и впервые вернуть на стартовую площадку обе ступени ракеты. Никогда ранее — ни в эпоху «Шаттлов» с их одноразовыми боковыми ускорителями, ни в других космических системах — никто не пытался сделать такое.
Ученые провели эксперимент на мышах и выяснили, что белок гранзим К стимулирует возрастные повреждения печени, почек и сердца. Понимание механизма открывает путь к созданию лекарств для защиты внутренних органов от фиброза, но для переноса результатов на людей потребуются дополнительные клинические исследования.
Половина россиян не согласилась бы на хирургическую операцию, которую робот с искусственным интеллектом проводит самостоятельно, без непосредственного участия врача. Доверить такую процедуру машине готовы менее трети опрошенных, причем мужчины относятся к этой перспективе значительно благосклоннее женщин. Это показало всероссийское исследование, проведенное Russian Field совместно с научно-популярным изданием Naked Science.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Расшифровка иероглифов на сохранившихся каменных монументах помогла ученым установить, как называлось заброшенное доиспанское поселение майя. Его обнаружили всего несколько месяцев назад в глубине тропических лесов на юго-востоке Мексики. Исследователи также смогли прочитать имя правителя и найти свидетельства конфликта города с соседним поселением.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
25 Августа, 2014
Концы света: границы всего
29 Июля, 2015
Как возникают миражи?
27 Марта, 2015
Неуглеродные формы жизни
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно