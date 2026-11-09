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Маск решил свернуть производство Cybertruck
Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о сворачивании производства одного из своих самых любимых проектов — электрического пикапа Cybertruck.
«Tesla начнет сворачивать производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas примерно в середине следующего года, чтобы освободить мощности для наращивания выпуска Cybercab», — написал Маск в социальной сети X.
Пока неясно, означает ли это полный отказ от выпуска Cybertruck или перенос производства на другое предприятие: заявление Маска формально не исключает второго варианта. Однако, учитывая, насколько неудачным оказался этот проект для компании, а также употребленную им формулировку о сворачивании производства, более вероятным представляется первый сценарий.
Продажи неоднозначно принятого публикой пикапа с кузовом из нержавеющей стали уже довольно давно демонстрируют устойчивое снижение. При этом сам Маск прежде называл Cybertruck «лучшим электромобилем, который когда-либо выпускала Tesla». С момента выхода на рынок модель преследуют серьезные конструктивные недостатки: от отслаивающихся боковых панелей, которые отлетали прямо на скоростных шоссе, и проблем с коррозией до неудовлетворительного запаса хода.
Помимо спорного дизайна, из-за которого пикап оказался малопригоден для многих рынков по всему миру, Cybertruck стал объектом массовой неприязни, направленной в том числе против политической деятельности Маска, одного из богатейших людей планеты.
Tesla намерена перевернуть эту страницу и сосредоточиться на развитии сервиса автономных пассажирских перевозок Cybercab. Однако компании еще предстоит проделать долгий путь, прежде чем она сможет догнать конкурентов в этой области.
Комментарии
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