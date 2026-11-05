Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
Рейтинг: +502
Посты: 300
2

Рейтинг экономического неблагополучия: какие страны оказались в худшем и лучшем положении

Что делает экономику страны неблагополучной? Согласно индексу экономических бедствий, определяющую роль играют такие факторы, как инфляция, безработица и стоимость заемных средств. При этом основные экономические проблемы существенно различаются от страны к стране.

Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Рейтинг экономического неблагополучия стран / © Visual Capitalist
Рейтинг экономического неблагополучия стран / © Visual Capitalist

В этой визуализации представлены 178 экономик мира, ранжированных на основе ежегодного индекса экономических бедствий Ханке за 2025 год (2025 Hanke Annual Misery Index). При его расчете учитываются инфляция, безработица, ставки банковского кредитования и рост реального ВВП на душу населения. Все четыре показателя объединяются в единый индекс. Инфографика выделяет отдельные страны и территории, оказавшиеся на противоположных концах рейтинга. 

Лидером рейтинга стала Венесуэла с результатом 556,5 пункта. На втором месте находится Судан (225,4), на третьем — Турция (101,0). Иран и Аргентина замыкают первую пятерку стран с наиболее высокими показателями.

Столь высокий результат Венесуэлы во многом объясняется инфляцией. Согласно данным Ханке, в 2025 году потребительские цены в стране выросли на 475,3%, а уровень безработицы достиг 35,1%.

Экономика Судана также серьезно пострадала от гражданской войны, нарушившей хозяйственную деятельность и ситуацию на рынке труда. Значение индекса для этой страны более чем вдвое превышает показатель Турции, занимающей третье место.

США расположились на 119-й позиции с результатом 17,0 пункта, а Канада — на 98-й (20,1). Великобритания и Австралия заняли соответственно 103-е и 104-е места, получив менее 20 пунктов каждая. Россия находится на 59-м месте с результатом 29,2 пункта. 

Почему экономики получают низкие оценки в индексе?

Страны с высокими значениями индекса экономических бедствий далеко не всегда сталкиваются с одинаковыми проблемами. Инфляция становится главным фактором ухудшения показателей Венесуэлы, Судана, Ирана и Аргентины. В Южно-Африканской Республике и Эсватини наибольший вклад в результат вносит безработица.

Более подробно динамику потребительских цен в разных странах показывает наша карта мировой инфляции за 2025 год. Она позволяет сравнить изменения стоимости товаров и услуг по всему миру, в том числе в государствах, оказавшихся в верхней части рейтинга.

Турция представляет собой другой пример. Несмотря на третье место в общем рейтинге, главным фактором ее результата стали ставки банковского кредитования. Аналогичная ситуация наблюдается в Бразилии, которая занимает 19-е место с показателем 59,6 пункта.

Если рассматривать все 178 экономик, ставки кредитования оказываются главным фактором ухудшения индекса в 105 случаях. В 54 странах наибольший вклад вносит безработица, а в 19 — инфляция.

Самый низкий показатель среди всех 178 экономик зафиксирован на Тайване — всего 2,1 пункта. Следом расположился Сингапур (2,6), а третье место с конца рейтинга занимает Таиланд (3,1). Далее идут Ирландия (5,3), Кот-д’Ивуар (6,3) и Макао (6,7).

Высокая позиция Тайваня в рейтинге наиболее благополучных экономик объясняется сочетанием сравнительно благоприятных макроэкономических показателей, включая уверенный рост реального ВВП на душу населения. Ханке связывает экономические успехи острова, в частности, с высоким спросом на полупроводники и оборудование для искусственного интеллекта.

Впрочем, даже экономики с низкими значениями индекса сталкиваются с определёнными трудностями. На Тайване главным негативным фактором остаётся безработица, тогда как в Сингапуре, Таиланде и Ирландии наибольший вклад в итоговый показатель вносят ставки кредитования.

Низкое значение индекса не означает, что экономика страны полностью свободна от проблем. Оно лишь свидетельствует о том, что совокупный результат по выбранной методике оказался лучше, чем у других участников рейтинга.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
# финансы
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
2000
Ищем жизнь в глубинах планет
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Ноя
1100
Муравейник: дом, убежище и центр организации
Центр «Архэ»
Онлайн
Форум
06 Ноя
Бесплатно
Наука, философия и нейрогаджеты: форум «СО.ЗНАНИЕ»
СО.ЗНАНИЕ
Москва
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В России научили ИИ автоматически настраивать ускорители частиц

    5 ноября, 10:59

  2. Вещество из семян тыквы защитило мышцы от последствий кислородного голодания

    5 ноября, 10:44

  3. В России нашли способ одновременно получать ферменты для расщепления крахмала и белков с помощью зерновых отходов

    5 ноября, 08:28

  4. Миграция древних людей на север могла способствовать распространению генов «жаворонков»

    5 ноября, 07:34
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Сергей Дусаков
30 минут назад
Стёпа, написал комментарий на иностранном сайте, используя сеть КГБ?

Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Николай Цыгикало
1 час назад
Иван, главное баллистика его полёта. Вроде посадку на грунт отработали давно. Вернуться к ней после надёжных полётов основной системы в сборе не

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Стёпа Соловьёв
2 часа назад
Ну так то в России нет интернета. Есть локальная сеть. Почти все внешние ресурсы заблокированы, причем самим правительством РФ.

Инфографика: карта распространения интернета в мире — от цифровых лидеров до отстающих стран

Andrew Bolshakov
2 часа назад
Ушёл в историю по выслуге лет. Missio honesta est.

Космический телескоп Swift неконтролируемо сошел с орбиты после неудачной попытки продлить его работу

Andrew Bolshakov
2 часа назад
Система из нейтронной звезды и звезды Вольфа-Райе класса не позднее WC6 (а что-то мне подсказывает, что "живой" (звёздный) компонент этой системы

Астрономы обнаружили систему с будущим слиянием нейтронных звезд

Олег Елисеенко
2 часа назад
Андрей, если бросить такой валун в Швеции или Норвегии. В Японии попросили бы найти ещё хотя бы 9 таких. В России такой х вообще никто бы не занимался

Страны с наибольшим количеством островов: мировой рейтинг

Иван Колупаев
9 часов назад
Николай, все ж как средство доставки цельный старшип неудобен по той простой причине что ему для парковки нужна очень подготовленная площадка. Не

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Иван Колупаев
9 часов назад
Андрей, народ хлебом не корми только дай пояснить триллионеру как тому правильно зарабатывать деньги 🙂

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Николай Цыгикало
11 часов назад
Андрей, а мне кажется юмор уместен и такой - почему нет? Со Старфоллом всё может быть. Никто не может точно предсказать будущее на этапе нескольких

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Андрей
12 часов назад
Николай, юмор здесь тоже уместен, но не настолько "плоский". Маск делает коммерческие проекты и не все из них рассчитаны на коммерческую прибыль,

SpaceX впервые раскрыла коммерческие возможности аппарата Starfall

Alexander Orsi
12 часов назад
Олег, это уже было, для того и теги в начале статьи.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Alexander Orsi
12 часов назад
Анна, по сравнению с Европой - совсем недавно. Долго отбрыкивались, пока получил такое же распространение.

Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

Иван Колупаев
14 часов назад
Сидор, а старлинк на батутах запускают 😁

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Арно Ариджян
14 часов назад
Эндер, на частицы находящиеся близко к оси центробежная сила действует слабо или же почти перпендикулярно гравитации поэтому гравитация

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Арно Ариджян
14 часов назад
Eugene, не прадежов а падежи

Почему все планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости, и Луна тоже лежит в этой плоскости? Почему в целом галактики больше похожи на диски, а не на сферы, ведь гравитация работает одинаково во всех направлениях?

Николай Цыгикало
14 часов назад
А что, у китайцев очень хороший расклад. В этой гонке они могут высадиться на Луне раньше американцев, за счет упрощения задачи. Да и с другой

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Сидор Сидорович
15 часов назад
Американцы никогда не были на луне! Уже доподлинно известно, что это фальсифицированный фейк , распространяемый американцами .Да и ракеты такой не

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Андрей Чащин
15 часов назад
А во время правления хуфу (Хеопса) говорят людоедство происходило...

Пять величайших правителей Древнего Египта

tab
17 часов назад
Маск нервно курит

Ракета Kinetica-2 впервые вывела крупную партию спутников для интернет-группировки

Анна С.
18 часов назад
На счет влияния местной природы,то объясните мне почему картофель так популярен в России и Белоруссии,когда родина картофеля - Америка? На счет

Ученые объяснили сходство кухонь народов мира

Самые обсуждаемые