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Рейтинг экономического неблагополучия: какие страны оказались в худшем и лучшем положении

Что делает экономику страны неблагополучной? Согласно индексу экономических бедствий, определяющую роль играют такие факторы, как инфляция, безработица и стоимость заемных средств. При этом основные экономические проблемы существенно различаются от страны к стране.

Рейтинг экономического неблагополучия стран / © Visual Capitalist

В этой визуализации представлены 178 экономик мира, ранжированных на основе ежегодного индекса экономических бедствий Ханке за 2025 год (2025 Hanke Annual Misery Index). При его расчете учитываются инфляция, безработица, ставки банковского кредитования и рост реального ВВП на душу населения. Все четыре показателя объединяются в единый индекс. Инфографика выделяет отдельные страны и территории, оказавшиеся на противоположных концах рейтинга.

Лидером рейтинга стала Венесуэла с результатом 556,5 пункта. На втором месте находится Судан (225,4), на третьем — Турция (101,0). Иран и Аргентина замыкают первую пятерку стран с наиболее высокими показателями.

Столь высокий результат Венесуэлы во многом объясняется инфляцией. Согласно данным Ханке, в 2025 году потребительские цены в стране выросли на 475,3%, а уровень безработицы достиг 35,1%.

Экономика Судана также серьезно пострадала от гражданской войны, нарушившей хозяйственную деятельность и ситуацию на рынке труда. Значение индекса для этой страны более чем вдвое превышает показатель Турции, занимающей третье место.

США расположились на 119-й позиции с результатом 17,0 пункта, а Канада — на 98-й (20,1). Великобритания и Австралия заняли соответственно 103-е и 104-е места, получив менее 20 пунктов каждая. Россия находится на 59-м месте с результатом 29,2 пункта.

Почему экономики получают низкие оценки в индексе?

Страны с высокими значениями индекса экономических бедствий далеко не всегда сталкиваются с одинаковыми проблемами. Инфляция становится главным фактором ухудшения показателей Венесуэлы, Судана, Ирана и Аргентины. В Южно-Африканской Республике и Эсватини наибольший вклад в результат вносит безработица.

Более подробно динамику потребительских цен в разных странах показывает наша карта мировой инфляции за 2025 год. Она позволяет сравнить изменения стоимости товаров и услуг по всему миру, в том числе в государствах, оказавшихся в верхней части рейтинга.

Турция представляет собой другой пример. Несмотря на третье место в общем рейтинге, главным фактором ее результата стали ставки банковского кредитования. Аналогичная ситуация наблюдается в Бразилии, которая занимает 19-е место с показателем 59,6 пункта.

Если рассматривать все 178 экономик, ставки кредитования оказываются главным фактором ухудшения индекса в 105 случаях. В 54 странах наибольший вклад вносит безработица, а в 19 — инфляция.

Самый низкий показатель среди всех 178 экономик зафиксирован на Тайване — всего 2,1 пункта. Следом расположился Сингапур (2,6), а третье место с конца рейтинга занимает Таиланд (3,1). Далее идут Ирландия (5,3), Кот-д’Ивуар (6,3) и Макао (6,7).

Высокая позиция Тайваня в рейтинге наиболее благополучных экономик объясняется сочетанием сравнительно благоприятных макроэкономических показателей, включая уверенный рост реального ВВП на душу населения. Ханке связывает экономические успехи острова, в частности, с высоким спросом на полупроводники и оборудование для искусственного интеллекта.

Впрочем, даже экономики с низкими значениями индекса сталкиваются с определёнными трудностями. На Тайване главным негативным фактором остаётся безработица, тогда как в Сингапуре, Таиланде и Ирландии наибольший вклад в итоговый показатель вносят ставки кредитования.

Низкое значение индекса не означает, что экономика страны полностью свободна от проблем. Оно лишь свидетельствует о том, что совокупный результат по выбранной методике оказался лучше, чем у других участников рейтинга.

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