Rafale M впервые сел на индийский авианосец

Французский палубный истребитель Rafale M 29 октября 2026 года впервые выполнил посадку на индийский авианосец INS Vikrant. Самолет успешно сел с первой попытки. Это стало первым шагом на пути к принятию Rafale M на вооружение ВМС Индии.

Rafale M впервые сел на индийский авианосец / © Indian Navy

В апреле 2025 года Министерство обороны Индии заключило контракт на сумму 7,5 миллиарда долларов на закупку для военно-морских сил 26 самолетов Dassault Rafale. В заказ вошли 22 истребителя Rafale M и четыре учебно-тренировочных самолета Rafale DH. Последние имеют двухместную кабину, но не предназначены для эксплуатации с авианосцев: палубная версия Rafale не предусматривает двухместной учебной модификации. Поставки должны начаться в 2029 году. При этом Rafale M с модификациями, специально разработанными для Индии, планировалось подготовить к испытаниям в 2026 году.

В середине октября Rafale заметили в полете в районе авиабазы Ханса в штате Гоа. Там же находится индийский наземный испытательный комплекс SBTF (Shore Based Test Facility), предназначенный для отработки эксплуатации палубной авиации. После испытаний на SBTF была предпринята попытка посадки на индийский авианосец собственной постройки Vikrant.

Предполагается, что испытываемый самолет принадлежит к авиапарку ВМС Франции. По данным Naval News, на законцовках его крыльев будут установлены съемные направляющие для ракет. Этот вопрос имеет принципиальное значение: дельтовидные крылья Rafale M не складываются, а размах крыла превышает габариты авиационных лифтов авианосца Vikrant. Как сообщается, для лифтов потребуются небольшие конструктивные изменения, а для размещения и эксплуатации истребителей устанавливается специальное оборудование. Аналогичные доработки понадобятся и на авианосце Vikramaditya, чтобы он также мог принимать Rafale M.

Соглашение о приобретении Rafale M предусматривает и передачу технологий, необходимых для интеграции индийского вооружения. Компания Dassault также согласилась организовать производство фюзеляжей самолетов. Соответствующее предприятие создает индийская компания Tata Advanced Systems. Начиная с 2028 финансового года оно должно выпускать по два фюзеляжа в месяц. Производство будет ориентировано не только на потребности Индии, но и на зарубежные заказы. Кроме того, Dassault создает в Индии центры технического обслуживания, ремонта и капитального восстановления планеров, а компания Safran — аналогичные мощности для двигателей M88. Таким образом, соглашение о поставках Rafale M позволило Индии стать частью глобальной производственной и сервисной цепочки программы Rafale.

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