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Фотограф заснял котят манулов в Монголии

Манулы обитают в степях, полупустынях и горных районах Центральной Азии. Во время поездки в Монголию летом 2026 года фотограф Николай Орлов сфотографировал котят манулов, притаившихся в расщелинах скал.

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

Манул (Otocolobus manul) также известен как палласов кот. Размерами он напоминает домашнего кота, но туловище и лапы у него короче, а уши расположены более низко. Отличается он также круглыми зрачками и длинным густым мехом — самым густым среди всех кошачьих.

Николай Орлов специально отправился в Монголию, чтобы поснимать манулов. Однако взрослого манула он встретил лишь один раз, да и тот находился на расстоянии около 100 метров.

С котятами Орлову повезло больше — они менее пугливые, чем взрослые особи. Фотографу удалось дважды поснимать детенышей манулов, когда они находились на расстоянии около 25-30 метров.

Орлов отметил, что котятам было около трех-четырех месяцев. Их размер он оценил примерно в 30 сантиметров. На кадрах они получились достаточно мелкими, так что фотографу пришлось обработать изображения, чтобы получить портреты.

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

© Николай Орлов, NikolayOrlovTravelPhotos / Telegram

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