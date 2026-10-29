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Astroscale предложила создать спутники-телохранители для защиты от атак на орбите

Технологии, разработанные для удаления космического мусора и ремонта неисправных спутников, можно использовать для создания целых групп космических аппаратов, которые будут защищать важные объекты на орбите от атак противника. Так считает японская компания Astroscale, специализирующаяся на очистке околоземного пространства.

Художественное изображение аппарата ELSA-d компании Astroscale, приближающегося к космическому мусору / © Astroscale

В 2024 году Astroscale вошла в историю, проведя в рамках новаторской миссии ADRAS-J детальный осмотр отработавшей японской ракетной ступени непосредственно на орбите. Аппарат работал на низкой околоземной орбите — на высотах до 2000 километров над поверхностью Земли. В ходе миссии ELSA-D, продолжавшейся с 2021 по 2024 год, компания впервые продемонстрировала возможности захвата космических объектов на низкой околоземной орбите в рамках коммерческого проекта. Теперь эти технологии могут оказаться полезными на фоне растущих угроз, с которыми сталкиваются западные космические аппараты.

Руководитель направления оборонных проектов Astroscale Алекс Годфри заявил, что компания способна подготовить спутник-защитник к запуску менее чем за три года.

«При обслуживании спутников на орбите нам необходима чрезвычайно высокая маневренность, чтобы стыковаться с аппаратами и приближаться к ним на расстояние до нуля метров — например, для дозаправки или удаления объекта с орбиты», — рассказал Годфри.

Заявление Годфри прозвучало на фоне недавнего инцидента, вызвавшего серьезную обеспокоенность в космическом сообществе. Российский спутник совершал маневры в непосредственной близости от разведывательного радиолокационного аппарата компании ICEYE.

Спутник-телохранитель должен предотвращать опасное сближение подобных аппаратов с защищаемыми объектами.

«Создание спутника-телохранителя вполне по силам и финансовым возможностям отдельной страны, например Великобритании, — заявил Годфри. — Это можно сравнить с авианосной ударной группой. Сам авианосец никогда не выходит в море в одиночку: его сопровождают более компактные и дешевые корабли, которые защищают его».

Годфри предложил создать общеевропейскую группировку спутников-телохранителей, которые будут патрулировать районы размещения важных космических аппаратов.

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