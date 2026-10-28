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США заявили о космических угрозах со стороны России и Китая, нарастив собственный военный потенциал на орбите

Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA) заявило, что Китай может развернуть космические системы направленной энергии к концу 2020-х годов. В документе также подчеркивается расширение возможностей России в области противоспутникового оружия.

Художественное изображение противоспутникового оружия / © Space Systems Command

Эти заявления прозвучали на фоне ускоряющейся милитаризации космоса самими Соединенными Штатами. Вашингтон уже публично признал, что разместил на орбите средства поражения, и одновременно продвигает амбициозную инициативу противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome).

В последнем докладе DIA — «Вызовы безопасности в космосе» (Challenges to Security in Space) — утверждается, что Китай уже располагает несколькими наземными лазерными комплексами, способными создавать помехи спутникам на низкой околоземной орбите, снижать эффективность их работы или повреждать их. В докладе также предполагается, что к концу 2020-х годов Пекин может развернуть космические системы направленной энергии, а также создать более мощные наземные комплексы, способные угрожать спутникам на орбите.

Оружие направленной энергии использует концентрированное электромагнитное излучение, в том числе лазеры и мощные микроволны, для воздействия на цели и их повреждения. Такие системы потенциально способны нарушать работу спутниковой электроники или выводить из строя оптические датчики.

Американская разведка также обратила внимание на предполагаемые разработки России в области кинетического противоспутникового оружия. В их числе упоминается система «Буревестник», которую в докладе характеризуют как разрабатываемое противоспутниковое средство для поражения целей на орбите, запускаемое с модифицированного самолета МиГ-31. Кроме того, в документе повторяется оценка Вашингтона, согласно которой Москва разрабатывает спутник, предназначенный для размещения ядерного оружия. Россия заявляла, что спутник «Космос-2553», который американская разведка связывает с предполагаемой программой, предназначен для испытания электронных систем в условиях радиационного воздействия.

Последние обвинения прозвучали на фоне все более открытых усилий Вашингтона по созданию военных возможностей в космосе. Так министр ВВС США Трой Минк публично признал, что Соединенные Штаты уже располагают размещенными на орбите средствами контроля космического пространства, способными защищать американские вооруженные силы от враждебных действий. Это заявление стало важным изменением в публичной риторике Вашингтона относительно ведения боевых действий в космосе. При этом американские военные не раскрыли, какими именно возможностями располагают, сколько таких средств уже развернуто и когда они были размещены на орбите.

Тем временем Вашингтон продолжает реализацию инициативы «Золотой купол», предусматривающей, в частности, создание группировки космических перехватчиков. Согласно официальному сообщению Космических сил США, программа предполагает разработку средств, способных перехватывать ракеты на активном участке траектории, среднем участке полета и в фазе планирующего полета.

В апреле Космические силы США сообщили о создании программы Space-Based Interceptor (SBI), в рамках которой планируется разработать космическую систему противоракетной обороны. Ее интеграцию в архитектуру «Золотой купол» намерены продемонстрировать к 2028 году.

По мнению китайского военного эксперта Сун Чжунпина, последняя оценка американской разведки отражает два разных стратегических расчета, лежащих в основе акцента Вашингтона на угрозах со стороны Китая и России.

Преувеличивая вероятность появления у Китая космического оружия, США стремятся оправдать размещение собственных наступательных средств на орбите. В свою очередь, подчеркивая возможности России в области противоспутникового оружия, Вашингтон обосновывает необходимость усиления защиты американских космических объектов, считает эксперт. По его словам, подобные аргументы могут также помочь добиться от Конгресса дополнительного финансирования для создания единой архитектуры ведения боевых действий в космосе, объединяющей наступательные и оборонительные системы.

Сун отметил, что США все активнее стремятся превратить космос из пространства, которое преимущественно используется для обеспечения военных операций — разведки, связи и навигации, — в среду непосредственного ведения наступательных и оборонительных действий. По его словам, стремление Вашингтона к созданию космического оружия, в том числе в рамках инициативы «Золотой купол», отражает более широкую задачу — сохранить военное превосходство за счет интеграции передовых технологий и распространения военных операций на космическое пространство.

Китай, со своей стороны, неоднократно призывал не допустить гонки вооружений в космосе и выступал против превращения его в поле боя.

Стремление Вашингтона внедрять искусственный интеллект в военные системы и расширять наступательные и оборонительные возможности в космосе отражает его намерение сохранить военное господство. По мнению эксперта, подобные разработки могут превратить космическое пространство из среды обеспечения военных операций в полноценное поле боя, поставить под угрозу космические объекты других стран, ускорить гонку вооружений и повысить вероятность конфликтов из-за ошибочных оценок и просчетов.

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