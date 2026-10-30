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Самые «библиотечные» штаты США
В Соединенных Штатах сегодня работает более 17,5 тысяч публичных библиотек. При этом доступность библиотек для населения варьируется в зависимости от штата. На инфографике показано, в каких штатах больше всего пунктов обслуживания на 100 тысяч жителей.
Всего в США насчитывается 125 211 библиотек, однако сюда входят в том числе школьные, академические, специальные и государственные библиотеки, а также библиотеки вооруженных сил.
Публичных библиотек в стране 17586. При этом они делятся на центральные библиотеки, здания филиалов, передвижные пункты и пункты обслуживания, предоставляющие книги только по почте.
Лидером по количеству библиотек на 100 тысяч жителей оказался штат Вермонт с показателем 29,39. Всего в штате находится 190 библиотек, включая 182 центральные, четыре филиала и четыре передвижные.
Также в тройку лидеров вошли штаты Мэн и Айова с показателями 18,74 и 17,77 соответственно. Следом идут Нью-Гэмпшир (16,19) и Южная Дакота (13,81).
Интересным оказался штат Вайоминг. Всего там 77 точек обслуживания. При этом там всего 23 центральные библиотеки, 51 филиал и три передвижные.
Аутсайдером по количеству библиотек на душу населения стал штат Флорида — всего 2,39 точки на сто тысяч жителей. При этом всего в штате 557 библиотек, включая 59 центральных, 479 филиалов, 18 передвижных и один пункт обслуживания по почте.
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