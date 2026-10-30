Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1608
Посты: 1249
2

Самые «библиотечные» штаты США

В Соединенных Штатах сегодня работает более 17,5 тысяч публичных библиотек. При этом доступность библиотек для населения варьируется в зависимости от штата. На инфографике показано, в каких штатах больше всего пунктов обслуживания на 100 тысяч жителей.

Сообщество
# библиотеки
# Инфографики
# книги
# Рейтинги
# США
© Jorge Marzo, Voronoi
© Jorge Marzo, Voronoi

Всего в США насчитывается 125 211 библиотек, однако сюда входят в том числе школьные, академические, специальные и государственные библиотеки, а также библиотеки вооруженных сил.

Публичных библиотек в стране 17586. При этом они делятся на центральные библиотеки, здания филиалов, передвижные пункты и пункты обслуживания, предоставляющие книги только по почте.

Лидером по количеству библиотек на 100 тысяч жителей оказался штат Вермонт с показателем 29,39. Всего в штате находится 190 библиотек, включая 182 центральные, четыре филиала и четыре передвижные.  

Также в тройку лидеров вошли штаты Мэн и Айова с показателями 18,74 и 17,77 соответственно. Следом идут Нью-Гэмпшир (16,19) и Южная Дакота (13,81).

Интересным оказался штат Вайоминг. Всего там 77 точек обслуживания. При этом там всего 23 центральные библиотеки, 51 филиал и три передвижные.

Аутсайдером по количеству библиотек на душу населения стал штат Флорида — всего 2,39 точки на сто тысяч жителей. При этом всего в штате 557 библиотек, включая 59 центральных, 479 филиалов, 18 передвижных и один пункт обслуживания по почте.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# библиотеки
# Инфографики
# книги
# Рейтинги
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Окт
Бесплатно
Роботы в нефтегазовой добыче: инженерный обзор технологий
МФТИ
Москва
Лекция
30 Окт
1200
Почему родной язык осваивается иначе, чем иностранный
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
30 Окт
800
Смена настроения: нейробиология циклотимии и биполярного расстройства
ВСмысле
Онлайн
Лекция
30 Окт
1100
Иран: как устроена Исламская Республика
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Шнобелевская премия по медицине: самые необычные открытия
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Славянские корни культуры речи
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Хазары. Забытая империя Средневековья
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
31 Окт
1900
Средневековый замок. Как строили и как жили
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
01 Ноя
Бесплатно
Чем гражданин Минин князю Пожарскому помог? Как Русь справилась со Смутой и самозванцами
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. В Китае обнаружили одну из древнейших мягких скорлуп динозавров рядом с эмбрионами

    30 октября, 12:28

  2. Обратный отсчет до «Дня Q»: российские ученые создали индекс квантового риска для защиты данных

    30 октября, 12:04

  3. Ученые показали, чем рак кишечника у молодых людей отличается от опухолей пожилых

    30 октября, 11:55

  4. Инженерия здоровья: какой путь проходят медицинские технологии от идеи до пациента

    30 октября, 09:50
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Артем Исаев
51 секунда назад
Иван, "посадка страхшипа с его не слишком серьезными опорами и весьма серьезными движками" - на Луну будет садиться не обычный Старшип, а его

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

Александр Березин
17 минут назад
Sam, "В эпоху сильно просевших в цене тирзепатида и семаглутида скурпулёзный ежедневный подсчет съеденных/усвоенных/потраченных калорий средним

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Абсурдный Кот
19 минут назад
Igor, Игорь, динозавры действительно относятся к пресмыкающимся, то есть к рептилиям. Но рептилии это не отдельный вид динозавров, а более широкая

Палеонтологи открыли вид динозавра, который специализировался на поедании фруктов

Николай Цыгикало
26 минут назад
Дмитрий, всегда найдутся некоторые, утверждающие что угодно. Утверждать не ракеты строить. (Перефразируя известную поговорку)

SpaceX изменила курс: почему компания Маска отдаляется от государственных контрактов США

Igor Игорь
38 минут назад
До этого открытия палеонтологи считали, что разносчиками семян первых цветковых растений были только древние птицы, пресмыкающиеся и мелкие

Палеонтологи открыли вид динозавра, который специализировался на поедании фруктов

Дмитрий Караваев
1 час назад
Ну.... если ИИ это пузырь который скоро должен лопнуть как утверждают некоторые, то цель не оправдывает средства.

SpaceX изменила курс: почему компания Маска отдаляется от государственных контрактов США

Иван Колупаев
2 часа назад
Vladimir, чуть выше вы сказали что ни вечность ни творца нам все равно не постичь поэтому все теории о самозарождении жизни - мусор. Все создал бог и

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Vladimir Lukianov
3 часа назад
Иван, за других говорить не могу, но знаю точно то, что вера без разумного объяснения не вера, а фанатизм. Всё мы знаем к чему может привести

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

N q
4 часа назад
Во-первых стоит исправить опечатку в предложении "При делении обычной черной дыры суммарная площадь горизонтов уменьшается, а энтропия расти не

Физики нашли лазейку, через которую черная дыра может разделиться на две

Оливер Хевисайд
7 часов назад
В России неважно сколько стоит бакалавриат. МГУ стоит так же как в США. 50% всех выпускников идут работать в доставку еды для торгашей, таксистами,

Сколько стоит год учебы на балаклавра в странах мира

Оливер Хевисайд
7 часов назад
Такие исследования можно проводить в любом gyme. Приходишь как в психушку где все подопытные сами собрались в кучку еще и оплатили для этого

У людей с нарциссическими чертами мозг меньше «синхронизировался» с другими в неловких ситуациях

Buy Sell
11 часов назад
эффектно, красиво, грациозно!

В Японии на камеру засняли небольшую змею, которая скакала, как колесо, спасаясь от опасности

Евгений Загуменный
11 часов назад
А кто такой БАЛАКЛАВР?

Сколько стоит год учебы на балаклавра в странах мира

Dron N
12 часов назад
Ну да, 9% разницы после усреднения. Сегодня -600 ккал, завтра +700 ккал, в среднем отклонение на 100. Норм. Только вот стандартное отклонение разницы 660

«Посчитай за меня калории»: как один браслет избавил от необходимости фотографировать и взвешивать еду

Евгений Яшин
13 часов назад
Anatoliy, Коконаты растут на дереве. А не в выдуманных проектах :)

Лифт без кабеля сможет перемещаться горизонтально

Александр Привалов
13 часов назад
Николай, декабрь 2025, один Ту-214. Тем самым Россия одна из пятёрки производителей пассажирских авиалайнеров

Топ-10 стран по производству гражданских самолетов в 2025 году

Анатолий Потапенко
14 часов назад
В самом заголовке и слове - «долг» - больше ясности по этому «щекотливому» вопросу чем в рассматриваемом исследовании. Эта «Тема» как

Психологи выяснили, почему люди занимаются сексом из чувства долга

Николай Бондарь
15 часов назад
Igor, и сколько Россия произвела магистральных самолётов за 25 год? Если спросишь у интернета, то за 2025 год Россия в коммерческую эксплуатацию для

Топ-10 стран по производству гражданских самолетов в 2025 году

Ввв Ооо
15 часов назад
Пора уже закопать стюардессу

«Зеркальная линия» под вопросом: NEOM продолжает проект поэтапно и с учетом спроса

Евгений Филиппов
16 часов назад
У Этих Космических "Ковбоев" Нет $ Нихрена Даже На 1Пуск... 20'000 Ракет Спутников ИИ ЦОДов На Орбите Сказочники!!! Им Надо "Мультики" В Голливуде Снимать

Впервые представлена ракета, которая сама превращается в орбитальный дата-центр

Самые обсуждаемые