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Шторм превратил озеро Мичиган во внутреннее море: волны достигали 8 метров
Из-за октябрьского шторма озеро Мичиган несколько дней скорее напоминало бушующее внутреннее море, чем озеро. Волны, высота которых по оценкам достигала восьми метров, обрушивались на маяки.
Озеро Мичиган площадью около 58 тысяч квадратных километров — одно из североамериканских Великих озер. Среди них оно считается вторым по объему и третьим по площади. Кроме того, Мичиган — самое большое озеро, полностью расположенное в США.
Во второй половине октября шторм принес туда хаос. Огромные волны обрушивались на маяки и береговую линию, что попало на видео. Национальная метеорологическая служба США прогнозировала, что высота волн в южной части озера Мичиган может достигать от 4,6 до 6,1 метра, а в некоторых районах — восьми метров. При этом реальную высоту волн никто независимо не измерял.
Скорость ветра, по оценкам, должна была достигать 45 узлов (примерно 84 километра в час). Область низкого давления в это время двигалась на восток от Великих озер, а к западу усиливалось высокое давление.
В такие моменты, как рассказала капитан пожарного департамента города Мичиган-Сити Дженна Топовсич, особенно опасны так называемые волны-убийцы (sneaker waves), которые накатывают на берег гораздо дальше и с большей силой, чем предыдущие.
Несмотря на опасность, люди все равно пришли посмотреть на разбушевавшееся озеро.
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