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Шторм превратил озеро Мичиган во внутреннее море: волны достигали 8 метров

Из-за октябрьского шторма озеро Мичиган несколько дней скорее напоминало бушующее внутреннее море, чем озеро. Волны, высота которых по оценкам достигала восьми метров, обрушивались на маяки.

© LSC / Freddie Bryant

Озеро Мичиган площадью около 58 тысяч квадратных километров — одно из североамериканских Великих озер. Среди них оно считается вторым по объему и третьим по площади. Кроме того, Мичиган — самое большое озеро, полностью расположенное в США.

Во второй половине октября шторм принес туда хаос. Огромные волны обрушивались на маяки и береговую линию, что попало на видео. Национальная метеорологическая служба США прогнозировала, что высота волн в южной части озера Мичиган может достигать от 4,6 до 6,1 метра, а в некоторых районах — восьми метров. При этом реальную высоту волн никто независимо не измерял.

© ABC News

Скорость ветра, по оценкам, должна была достигать 45 узлов (примерно 84 километра в час). Область низкого давления в это время двигалась на восток от Великих озер, а к западу усиливалось высокое давление.

© LSC / Freddie Bryant

В такие моменты, как рассказала капитан пожарного департамента города Мичиган-Сити Дженна Топовсич, особенно опасны так называемые волны-убийцы (sneaker waves), которые накатывают на берег гораздо дальше и с большей силой, чем предыдущие.

© GlobalWeather-Network

Несмотря на опасность, люди все равно пришли посмотреть на разбушевавшееся озеро.

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