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Фотограф запечатлел впечатляющие спрайты над французской деревней
Французскому фотографу удалось заснять видео, напоминающее кадры из фантастического фильма. Красные спрайты, рассекающие небо, похожи на удивительных пришельцев.
Спрайты — это кратковременные электрические разряды, возникающие во время грозы в верхних слоях атмосферы на высоте около 40-100 километров.
Фотограф Флориан Риу смог снять спрайты над горной деревней Монтемаджоре во Франции. Он рассказал, что снял их 16 сентября, предварительно все рассчитав и запланировав.
В итоге ему удалось заснять видео, ставшее вирусным в интернете. На мгновение ночное небо рассекают красные спрайты, напоминающие фантастических медуз.
Явление обычно длится всего несколько миллисекунд. Увидеть невооруженным глазом эти вспышки практически невозможно, зато их иногда удается запечатлеть на камеру.
Комментарии
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