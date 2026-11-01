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Видео: самые маленькие крокодилы в мире охотятся в пещере на летучих мышей

В пещерах Габона проживают необычные карликовые крокодилы (Osteolaemus tetraspis). Команда из ученых и операторов впервые смогла заснять, как они охотятся на летучих мышей.

Оранжевый пещерный карликовый крокодил рядом с обычным карликовым крокодилом / © Olivier Testa, Wikimedia Commons

Карликовые крокодилы (Osteolaemus tetraspis) живут в Западной и Центральной Африке. Они вырастают примерно до 1,5 метра в длину и считаются самыми маленькими крокодилами в мире. Встретить их можно в том числе в лесах, реках и болотах. Однако в пещерах Габона обитает уникальная популяция.

Впервые ее обнаружили в 2008 году. Эти крокодилы живут в отдаленных пещерах Абанды в Габоне. Дни они проводят в полной темноте. Для исследователей не было секретом, что питаются они летучими мышами и насекомыми, но как это происходит, ученые не понимали.

Карликовые крокодилы охотятся на летучих мышей / © Africa: Earth’s Wild Home / National Geographic / Live Science

При этом ученые не знают, когда крокодилы перешли к пещерному образу жизни. Возможно, они могли обитать в пещерах на протяжении тысяч лет.

Наконец-то ученым удалось заснять процесс охоты на видео. Кадры войдут в сериал «Африка: дикий дом Земли», который готовит к выходу National Geographic. Эколог Мэтт Ширли отметил, что кадры с охотящимися крокодилами помогут восстановить картину их поведения и отслеживать, как оно меняется.

Карликовые крокодилы охотятся на летучих мышей / © Africa: Earth's Wild Home / National Geographic / Live Science

При этом, по словам Ширли, условия в этих пещерах достаточно экстремальные. Исследователям, чтобы заснять крокодилов, приходилось пробираться среди летучих мышей и огромного количества гуано — остатков помета летучих мышей. В дождливую погоду гуано превращается в жидкую массу.

Так как крокодилы живут в кислом гуано летучих мышей, их сероватая кожа со временем разрушается. Животное приобретает характерный оранжевый цвет. При этом, как полагают ученые, питаются пещерные крокодилы лучше, чем их сородичи в лесах.

Исследователи относят пещерную популяцию к карликовым крокодилам, однако выделяют их как генетически изолированную группу. Оставаясь в пещере, они спариваются только друг с другом. В результате они накапливают генетические различия, которые помогают им лучше приспосабливаться к окружающей среде.

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